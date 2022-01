På Vikingeskibsmuseet i Roskilde er de i fuld gang med at forberede sig på stormen Malik, som ventes at ramme Danmark lørdag eftermiddag.

Derfor er der lagt såkaldte watertubes ud for at holde vandet ude af museet, fortæller Tom Nicolaisen, konstitueret beredskabsleder på museet.

- Vi har lagt watertubes ud, som er nogle vandfyldte slanger, der skal holde vandet ude af Vikingeskibshallen, hvor vikingeskibene er, og ude af det, vi kalder øen, hvor vi har bygninger, som ligger ret lavt, siger han.

Han fortæller, at de blev lagt ud fredag. Årsagen er, at det er nemmere at gøre dem klar i roligt vejr i stedet for lørdag, hvor vinden ventes at tage til.