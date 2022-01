»Meget farligt vejr«. Sådan lyder advarslen for en del af landet lørdag fra Danmarks Meteorologiske Institut (DMI). Her rammer nemlig stormen, der er blevet døbt Malik, Danmark, og flere steder i landet kan man opleve vindstød op til orkanstyrke, mens vandstanden kan stige til et betydeligt stykke over det normale ved kysterne og i de indre farvande.

Ifølge DMI gælder varslet fra lørdag eftermiddag til søndag formiddag.

Varslet for storm med vindstød op til orkanstyrke gælder for dele af Jylland, dele af Fyn, Nord- og Nordvestsjælland og Bornholm. I resten af landet er der udsendt varsel for stormende kuling med vindstød af stormstyrke.

Sådan kan du sikre dit hus mod stormskader Forsikringsoplysningen har en guide til, hvordan man bedst forhindrer skader på sit hus før og efter en storm. I god tid før stormen kan man: Tjekke, at der ikke er løse rygsten på tegl- og betontage.

Tjekke, at hegn og plankeværker står ordentligt fast.

Overveje at fælde store træer, der står tæt på huse - eller fjerne rådne eller løstsiddende grene. Når der er varslet storm kan man: Fjerne løse ting uden for huset.

Lukke porte, døre og vinduer.

Undgå at parkere sin bil under et træ eller i nærheden af løse skraldespande. Efter stormen kan man: Dække ituslåede vinduer af med træplader eller plastik.

Lukke huller i taget eller dække af med en presenning.

Tag billeder eller video af det, der er ødelagt. Smid ikke ødelagte ting væk. Kilde: Forsikringsoplysningen, Ritzau

I Jylland er det beboerne på vestkysten og i Hjørring og Frederikshavn kommuner samt på Læsø og i Norddjurs Kommune, der kan forvente vindstød af orkanstyrke. På Fyn gælder det for den nordlige og østlige del.

Trafikken påvirkes Både den kollektive og offentlige trafik er påvirket af stormvejret. DSB skriver på Twitter, at stormen vil give en ændret køreplan fra lørdag kl. 15 til søndag kl. 9 for at sikre, at togene kan køre så stabilt som muligt.

Blandt andet kører InterCity Lyn-togene ikke mellem Aarhus H og Aalborg Lufthavn. Heller ikke regionaltoget mellem Aarhus H og Esbjerg via Fredericia er på skinnerne. Der kører desuden færre regionaltog på Sjælland. Du kan læse om de ændrede rejsetider på DSB’s hjemmeside. Flere steder i landet er man begyndt at forberede sig på stormen. Det betyder blandt andet, at Kronprins Frederiks Bro, der går over Roskilde Fjord ved Frederikssund, i øjeblikket er spærret. Det skyldes, at beredskabet arbejder på stedet med at lægge mobile diger ud, som skal forhindre broen i at blive oversvømmet, når vandet stiger som følge af stormen.

Navngivning af storme i Danmark Lørdag rammer stormen Malik landet. Læs her, hvorfor storme siden 2013 har fået navne i Danmark. Danske medier brugte i dagene op til den 28. oktober 2013 det engelske, tyske og svenske navn for en storm, der skulle ramme Danmark.

Det skabte en del forvirring om, om det var tre storme, der skulle ramme Danmark.

Som konsekvens af det bad Martin Lidegaard, der var energi- og klimaminister, Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) om fremover at navngive storme, der ville komme forbi Danmark.

Han navngav i samme ombæringen - med hjælp fra Ekstra Bladets læsere - stormen fra den 28. oktober 2013 Allan.

Da den første storm havde fået et drengenavn, var det ifølge DMI naturligt, at den næste storm skulle have et pigenavn.

De bestemte sig i dagene op til stormen den 5. og 6. december 2013 for, at den skulle hedde Bodil.

Efterfølgende opstillede DMI tre kriterier for navngivning af storme. Det skal fungere i mediernes overskrifter. Derfor må der maksimalt være tre stavelser. Det skal være nemt at udtale. Og så skal det være ligefremt at stave. Desuden skal stormens navn gerne fungere på de sociale medier - eksempelvis som hashtag. Og så skal navne ikke være for sjældne, sådan at nogle kan føle sig truffet.

I 2015 ramte to storme Danmark inden for kort tid. Dagmar den 9. januar og Egon den 10. januar.

Her viste det sig, at navngivningen af storme var rigtig effektivt, og der var ikke forvirring om de to storme.

Indtil nu har 12 navngivne storme ramt Danmark. De har fået navnene Allan, Bodil, Carl, Dagmar, Egon, Freja, Gorm, Helga, Ingolf, Johanne, Knud og Laura.

Stormen Malik er altså den trettende storm, der er navngivet i Danmark.

Ud over det har enkelte storme, der allerede havde fået navn af Sverige eller Norge også ramt landet. Det var Alexander i 2014, Urd i 2016 og Alfrida i 2019. Kilder: DMI, Ritzau

Hos vejdirektoratet opfordrer man også bilisterne til at være opmærksomme, hvis de bevæger sig ud i trafikken under stormen. »De skal passe på flyvende genstande og væltede træer. Det er de typiske ting, der gør, at vi må spærre vejene under storm. Det er ikke så meget på motorvejene, men mere på hovedvejene, at bilisterne skal være opmærksomme. Men generelt vil jeg altid anbefale folk at køre lidt langsommere, når vejret er udover det sædvanlige,« siger Cem Akay, der er vagthavende i Vejdirektoratet. Vandet stiger Beboerne ved Nordsjællands kyst, Roskilde Fjord og Isefjord bliver af DMI opfordret til at beskytte sig selv og deres ejendomme. Her er der nemlig varslet om »meget farligt vejr«, og der forventes forhøjet vandstand på mellem 1,6 og 1,9 meter over normal vandstand. Varslet gælder fra sent søndag aften til tidlig mandag morgen. I kombination med den kraftige vind »vil det medføre store kystoversvømmelser og betydelig skade på bygninger og kystsikring,« skriver DMI på sin hjemmeside. Beboerne i Nordsjælland opfordres til at undgå unødig færdsel i oversvømmelsestruede kystområder.

Også i Sejrø Bugt skal man være ekstra opmærksom. Her er der varsel om forhøjet vandstand på op til 1,6 meter over normal. I det vestlige Kattegat kan man forvente en vandstand på mellem 1,2 og 1,4 meter over normalen. Det samme kan man i Aarhus Bugt, det nordlige Lillebælt, det vestlige Storebælt, Vadehavet og Øresund.