Stormen Malik kan give vindstød af orkanstyrke i weekenden

- Vi har trykket på varslingsknappen for storm. Det gælder i den nordvestlige del af landet til at starte med, men de her varslinger skal opdateres løbende, og det er muligt, at det også kommer til at gælde for andre landsdele, siger Jesper Eriksen.

I perioden kan der i den nordvestlige del af landet komme vindstød af orkanstyrke med en hastighed på 33 til 35 meter i sekundet.

Det er nok til at kunne blæse tagsten ned, knække store grene, vælte træer og spærre for tog- og vejtrafikken. Med den slags vind er der også stor sandsynlighed for, at broer må lukkes for trafik, siger meteorologen.

Ud over kraftig vind forventer Jesper Eriksen også, at DMI i løbet af weekenden kommer med et varsling for forhøjet vandstand.

- Vi er ret sikre på, at der kan komme problemer med forhøjet vandstand. Blandt andet i Vadehavet og i de indenlandske farvande. Så det skal man være opmærksom på, hvis man bor i de berørte områder, siger han.

Selv om det stadig vil være meget blæsende søndag morgen, så regner DMI med, at vinden aftager søndag.