Efter en grå og mild start på ugen venter regn og blæst

- Vi fortsætter, hvor vi slap i weekenden, med rigtig mange skyer. Det er de grå farver, der kommer til at præge vejret i dag, siger han.

Temperaturerne vil stort set være uændret fra morgenstunden og ligge på mellem fire og syv graders varme hen over dagen.

- Der vil være en vind fra sydvest og vest. Den vil være jævn, dog op til frisk nogle steder ved kysterne såsom oppe ved Vendsyssel, siger Frank Nielsen.

- Så vejret er ikke ligefrem ophidsende, konstaterer han.

Tirsdag derimod kalder meteorologen for ”et lyspunkt”. Her kan den nordlige og østlige del af landet nemlig få solen at se.

- Det er muligt, at det klarer op i løbet af natten til tirsdag, så vi kan være heldige at få solen at se, siger han.