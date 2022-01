Politiet vil have flere til at ringe 112 ved uheld på motorvej

Hvert år sker det 800 gange, at køretøjer havarerer på de danske motorveje, uden at der efterfølgende ringes 112 for at få den fornødne hjælp.

Det vurderer Vejdirektoratet.

Derfor lanceres der nu i samarbejde med politiet en kampagne, som skal være med til at forbedre sikkerheden på motorvejene.

Kampagnens formål er at få bilisterne til at ringe 112, hvis de er ude for et uheld på en motorvej, der resulterer i, at køretøjet holder stille i en af vognbanerne - uanset alvoren af uheldet.