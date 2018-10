Så er den gal igen: Flere stærekasser udsat for hærværk

En hel del tyder på, at de såkaldte stærekasser til måling af bilisternes fart ikke er populære.

I hvert fald er adskillige af dem allerede blevet udsat for hærværk, selv om de kun har været i funktion i ganske kort tid.

Senest er det gået ud over de to stærekasser, som står på Aalborgvej ved Aabybro. Der er opstillet en stærekasse i hver retning, og de er begge blevet smadret. Vagtchef ved Nordjyllands Politi, Michael Elkær, fortæller til TV2 Nord, at der var skåret hul i det sorte folie omkring stærekassen, og desuden var glaspartiet knust.

For en uge siden var det de nyopsatte stærekasser på Grenåvej i Aarhus, det gik ud over. Tidligere på måneden blev to stærekasser på Roskildevej i Albertslund udsat for hærværk med en jernstang.

Hærværk har sat fem ud af 20 stærekasser ud af spillet

I alt er der blevet sat 20 stærekasser op over hele landet. I Vejdirektoratet ærgrer man sig over ødelæggelserne, men det kommer ikke helt bag på afdelingsleder Marianne Foldberg Steffensen.

»Det er selvfølgelig rigtig frustrerende, men når vi skeler til udlandet, kan vi godt se, at det er det, der sker i starten.«

»Så tager hærværket lige så stille af, når det har mistet nyhedens interesse. Det forventer vi også sker i Danmark,« sagde hun til Ritzau i mandags.

Stærekasserne bliver repareret, så hurtigt det kan lade sig gøre, lyder det fra Vejdirektoratet.