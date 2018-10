Sidste år gik det Hawra Ahmad Nissis far, som politiet har frygtet, at det vil gå politisk aktive iranere i Ringsted. Han blev slået ihjel.

Svindlere fristes af penge, spænding og ambitioner, men også af at kunne opnå accept hos andre. De fleste af os lyver fra tid til anden. Men kun få af os ville kunne svindle i millionklassen.

Ansatte fra kommunen skal overtale forældre til at sende deres børn frivilligt i institution.

Jyllands-Postens fotografer er vidner til både hverdagen og livets store begivenheder. Følg med her og se et nyt danmarksbillede alle hverdage.

Danmark er interesseret i at støtte Ugandas unikke flygtningepolitik. Den kan nemlig være med til at afhjælpe migrantstrømmene mod Europa, mener en ekspert.

En 15 år gammel aftale om et særligt tilskud til ca. 200 fjernvarmeværker ophører ved nytår. Dermed mister værkerne en årlig milliardindtægt. For forbrugerne betyder det dyrere varme. Finans

Saudi-Arabien vil straffe dem, der er ansvarlige for mordet, ifølge udenrigsministeren.

Dansk Folkeparti mener ikke, at Danmark som planlagt skal skrive under på Marrakesh-erklæringen i december.

Der er mange mere eller mindre fantasifulde forslag til, hvordan man kan begrænse global opvarmning ved at manipulere med naturen.

Her er de alternative løsninger på klimaforandringerne:

I Californien forsøger Republikanere at bruge en afstemning om benzinskat til at flytte fokus fra modstanden mod Trump.

Vejdirektoratet har på otte år sendt over 10 mia. kr. retur til staten, fordi langt de fleste vejprojekter er blevet billigere end planlagt. Derfor skal vejfolkene nu også bygge dele af Københavns Universitet, to sygehusafdelinger og en togbro.

Socialstyrelsen har lukket for udbetaling af satspuljemidler. EU og Storbritannien har sat brexitforhandlinger på pause. I dag åbner den midlertidige politiskole i Fredericia.

Det ville give mening at lade Vejdirektoratet overtage nogle af Banedanmarks opgaver, lyder det.

Det er forventeligt, at der sker hærværk i starten, lyder det fra Vejdirektoratet om nye fartfælder.

Mandag morgen opstod der et uheld på E45 Østjyske Motorvej.

Ringen rundt om Kerry begynder i Killarney og er en af de smukkeste ruter i Irland. En 179 km lang rundtur om Iveragh-halvøen i et evigt skiftende landskab af søer, bjerge, bakker, enge, strande, klipper og hav.

Mens andre lande gennemskuer it-svindel, falder vores tillidsfulde folkefærd pladask for det, viser rapport.

I en nyligt restaureret palæejendom på Frederiksberg i København bor Tanja Grunwald og Henrik Voigt. De har indrettet sig med både klassisk design, vintagefund og kunst – og især kunst har en stor betydning for dem.

Fiat Tipo blev især kendt for sine meget fine pladsforhold i kabinen.

Ringen rundt om Kerry begynder i Killarney og er en af de smukkeste ruter i Irland. En 179 km lang rundtur om Iveragh-halvøen i et evigt skiftende landskab af søer, bjerge, bakker, enge, strande, klipper og hav.

Jyllands-Posten anvender cookies til at huske dine indstillinger, statistik og målrette annoncer. Når du fortsætter med at bruge websitet, accepterer du samtidig brugen af cookies. Læs mere om vores brug her