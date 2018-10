Bil og letbanetog stødte sammen i Aarhus

Region Hovedstaden skiller sig af med det konsortium, som Bispebjerg Hospital så brændende ønskede sig til at tegne et nyt akuthus.

Bispebjerg Hospital snød for at hyre bestemt arkitektfirma:

Danmarksbilleder: Et ultralet afbræk i luften

Lokalerne på den midlertidige politiskole i Fredericia er for gode til at rive ned igen, mener Politiforbundets formand.

For første gang åbner Bagmandspolitiet en smule op for, hvordan efterforskningen i svindelsag bliver gennemført.

Jagten på de kommende politiheste er i gang, men det er et hårdt udskilningsforløb og kræver både mental og fysisk styrke.

Et hemmeligt sted og mystikomgærdede discipliner:

Beboerne i den afdøde politikers hjemby »tror ikke på beskyldningerne«. Den toppolitiker, der fortalte om anklagerne og fyrede ham, tvinges til at gå af i utide.

Kongen af Saudi-Arabien har i en samtale med Donald Trump fortalt, at han ikke ved, hvor Jamal Khashoggi er.

Borgmesteren og migranterne i den flygtningevenlige italienske by Riace er kommet i store problemer.

Medlemmer af Finansudvalget mener, at støttekroner til e-sportsfirma blev godkendt i blinde.

For at sætte fart på projekter omkring stationerne langs letbanen har Aarhus Letbane købt stationsarealerne.

DF-transportordfører vil have svar på, hvorfor Banedanmark ikke er klar med opgradering af Grenaabanen. Forsinkelserne er frustrerende, mener også to andre østjyske folketingspolitikere.

Letbanetrafikken var for en kortere periode indstillet på strækningen mellem Aarhus H og Lisbjergskole.

Politi og mandskab fra trafikselskabet Keolis, der står for driften af Aarhus Letbane, har arbejdet på stedet og er i gang med undersøgelser.

Uheldet er sket i krydset ved Randersvej og Stockholmsgade i det nordlige Aarhus, hvor en bil og et letbanetog er kørt sammen, da toget var på vej ud af byen mod Lisbjergskolen, skriver Aarhus Stiftstidende .

Letbanetoget i Aarhus har mandag eftermiddag været involveret i et sammenstød med en bil.

Et letbanetog er mandag stødt sammen med en bil i Aarhus. Arkivfoto: Stine Rasmussen

På grund af et trafikuheld var letbanen midlertidigt ude af drift, oplyser Midttrafik.

Aarhus kan vinde 1 mio. euro på at være god til at styre trafikken. Fem øvrige EU-byer er nomineret til innovationspris.

En stribe af landets toneangivende dramatikere bevæger sig mod film- og tv-verdenen. Lønnen er bedre, og teatrene har forsømt den nye danske drama, mener formanden for Danske Dramatikere, Nikolaj Scherfig.

Mens andre lande gennemskuer it-svindel, falder vores tillidsfulde folkefærd pladask for det, viser rapport.

Nogle vvs-ting må man selv rode med, mens det andre gange er lovpligtigt at få en fagmand ind over.

VW Touareg er et mægtigt automobil, og det er imponerende, hvordan VW har fået den til at virke som en mindre og mere adræt bil, da det rent faktisk er en kæmpestor SUV.

På et power retreat på Sri Lanka kan udbrændte skandinaver nulstille en stresset hverdag og få ny energi og gløden i ansigtet tilbage på blot otte dage.

