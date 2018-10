Politikere vil fjerne sekssporet trafikåre midt i København

Et generende stykke motortrafikvej på omkring en kilometer har fået Venstres viceborgmester på Frederiksberg, Jan E. Jørgensen og teknik- og miljøborgmesteren i København, Ninna Hedeager Olsen (EL), til at finde fælles fodslag.

De to politikere er rørende enige om, at den sekssporede hovedtrafikåre Bispeengbuen, som løber hævet over jorden på grænsen mellem København og Frederiksberg, er en forstyrrende, støjende øjebæ, og at den bør fjernes. Det skriver Politiken.

»Når regeringen alligevel skal bruge et stort beløb på at forlænge levetiden på Bispeengbuen, kan de lige så godt give pengene til os. Hvorfor bruge 125 millioner kroner på noget, som ikke er populært hos nogen,« siger Ninna Hedeager Olsen til avisen.

Allerede i 2017 skrev Københavns daværende teknik- og miljøborgmester Morten Kabell sammen med Jan E. Jørgensen et brev til transportminister Ole Birk Olesen (LA).

Her bad de ministeren om at »indlede en dialog om mulige alternativer til en renuvering, herunder at ministeren lader det afsatte beløb til en renovering indgå i finansieringen af en nedrivning af Bispeengbuen«.

Bispeengbuen står for en renovering, som ifølge lokalpolitikerne vil koste op mod 125 mio. kr. Det er det beløb, man vil have staten til at bruge på at grave vejen ned i stedet.

Også Det Radikale Venstre på Frederiksberg har tidligere meldt ud, at man ønsker Bispeengbuen fjernet og erstattet af en tunnel. Argumentet er bl.a., at man vil åbne åen under Bispeengbuen og lave skybrudssikring langs strækningen.

Samtidig vil grundværdierne omkring stedet stige, og generne for naboerne vil blive væsentligt mindre.

Allerede ved indvielsen i 1972 var der store protester fra områdets beboere mod opførelsen af Bispeengbuen. Arkivfoto: Ole Henning

Men sådan en tunnel er ikke gratis at opføre. Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune har hver afsat et beløb til projektet, men for at det kan lade sig gøre, skal staten også investere i at rive hele buen ned og gøre den til en tunnel.

Nye kanaler skal sikre mod skybrud

Transportministeren skriver til Politiken, at »Bispeengbuen opfylder sit trafikale formål som vigtig vejforbindelse mellem København og Nordsjælland. Der er således ikke noget trafikalt argument for at tunnellægge strækningen set fra statens perspektiv«.

Bispeengbuen forbinder Hillerødmotorvejen med indre København og er en af de mest befærdede broer i landet. Der kører dagligt omkring 50.000 biler på strækningen.