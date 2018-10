Vejarbejde og militæraktivitet: Her er der udsigt til tæt trafik i efterårsferien

Skolernes efterårsferie står for døren. Det betyder traditionen tro, at mange danskere pakker bilen og kører i sommerhus, mens andre vælger at tage et smut ud i verden.

De, som ikke har udsigt til at holde fri i uge 42, kan imidlertid glæde sig over, at der bliver færre biler på vejene og kortere rejsetid i hverdagene.

Gode råd til turen Se den aktuelle trafikinformation på trafikinfo.dk eller via appen "Trafikinfo".

Kør uden for de mest belastede tidsrum, og opnå en hurtigere tur med roligere kørsel.

Kør i god tid, hvis du skal nå noget.

Hav solbriller, mad og drikkevarer i bilen.

Hold til højre for god fremkommelighed.

Hold til højre for god fremkommelighed.

Hold god afstand til den forankørende, og vær opmærksom på midlertidige hastighedsnedsættelser – f.eks. ved vejarbejder. Kilde: Vejdirektoratet

Weekenderne er derimod en anden sag. Den første lørdag i efterårsferien forventes således at blive feriens store udrejsedag. Her kan man som bilist forvente tæt trafik og forlænget rejsetid flere steder i landet ifølge Vejdirektoratet.

»Trafikken vil hovedsageligt bevæge sig på tværs af landet fra Sjælland mod Jylland via E20 Fynske Motorvej samt sydover ad E45 mod Tyskland,« oplyser Vejdirektoratet på dets hjemmeside.

Samtidig vil der lørdagen efter ligeledes være mange biler på vejene, da folk typisk vælger at tage hjem der, inden hverdagen atter presser på.

»Det vil særligt være nordover fra Tyskland og fra Jylland over Fyn og Sjællands Odde mod hovedstadsområdet,« påpeger Vejdirektoratet.

Rekordmange flyver væk fra Efterårsdanmark

Det anbefales, at de personer, der skal ud på vejene, orienterer sig, inden de begiver sig af sted.

»Da der kan opstå kø og forlænget rejsetid pga. uheld, vejret eller andre uforudsete hændelser, råder vi trafikanter til at orientere sig om den aktuelle trafiksituation, før de kører ud og at holde sig opdateret på situationen på deres rute,« lyder det fra Vejdirektoratet.

Vejarbejde, blandt andet på Sønderjyske Motorvej, og grænsekontrol ved den dansk-tyske grænse kan give kødannelser og dermed forsinkelser.

Derudover giver broarbejde risiko for forsinkelser på E45 ved Aalborg fra 13. oktober klokken 18.00 og frem til 14. oktober klokken 12.00.

E45 vil i den periode være spærret i begge retninger mellem afkørsel 28 Aalborg S og afkørsel 27 Aalborg C.

»Der er omkørsel på stedet, og trafikanter må derfor påregne forlænget rejsetid på op til 15 minutter, særligt søndag formiddag i tidsrummet 9-12,« oplyser Vejdirektoratet.

Hundredvis af militærkøretøjer kører i disse dage på de danske veje

Foruden den normale ferietrafik kommer hundredvis af militærkøretøjer også til at lægge pres på de danske veje.

Det skyldes, at 45.000 soldater fra 31 lande i disse dage er på vej mod en stor Nato-øvelse i Norge.

Og den hurtigste vej for Nato-lande som Frankrig, Tyskland og Holland til Norge er igennem Danmark via de danske motorveje.