Risikoen for at blive filmet er blevet større for de gerningsmænd, der kaster sten efter biler.

På 30 forskellige vejbroer rundt om i landet, er der nu opsat kameraer, som skal modvirke stenkast mod biler på motorvejene.

»At kaste sten eller andet mod biler, der kører i høj fart, er helt ubegribeligt farligt. Det har vi desværre set tragiske eksempler på. Med kameraerne håber vi, at vi i endnu højere grad kan afholde folk fra at gøre noget så tankeløst. Skulle det alligevel ske, så har vi forhåbentligt bedre kort på hånden til at efterforske sagen og pågribe gerningsmændene,« siger politiinspektør Michael Kjeldgaard fra Rigspolitiets nationale efterforskningscenter via en pressemeddelelse.

Hvorfor skal det tage to år at få sat 30 brokameraer op? »Vi fik endda at vide, at kameraerne nærmest lå på lager. De skulle ikke engang ud at købe dem« 18 kameraer er nu sat op på motorvejsbroer for at forhindre stenkast mod trafikken, og senest 1. november er tallet oppe på 30. Men S og DF vil have en forstærkest indsats.

Et tragisk eksempel fandt sted den 21. august 2016, hvor en sort Seat Leon blev ramt af en 30 kilo tung betonflise, som blev kastet fra en bro over Fynske Motorvej.

I bilen sad den tyske familie Gosmann på vej hjem fra familieferie i Sverige. Flisen dræbte moren på stedet, invaliderede faren, mens deres femårige søn slap med mindre skrammer.

Sagen er bare én i stakken af uopklarede sager om stenkast på Fyns Politis bord.

En opgørelse fra Rigspolitiet viser, at der i 2016 blev registreret 110 stenkast fra broer, og i 2017 passerede antallet af sten, der blev kastet fra broer, også 100.

I 2018 ser tendensen omsider ud til at være brudt. I årets første otte måneder har der således været registreret 30 stenkast fra broer.

Sønnen sov på bagsædet, da bilen blev ramt af knytnævestor sten Bilister er ifølge politiet meget opmærksomme på problemet, og der anmeldes fortsat mange stenkast mod biler, men antallet af sager falder, viser opgørelser fra rigspolitiet.

Rigspolitiets nationale efterforskningscenter oplyser, at der af præventive årsager også er opsat skjulte kameraer på vejbroer, hvor der ikke skiltes med kameraovervågning.

Valget af steder, hvor der er opsat kameraer, er dels sket på baggrund af analyser af tidligere hændelser og dels ud fra politikredsenes almindelige lokalkendskab.