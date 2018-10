S-togene kører igen med begrænset drift efter nedbrud

Indland

Få hele overblikket: En kvinde mistænkes for at snyde landets svageste for 111 mio. kr. En betroet medarbejder i Børne- og Socialministeriet mistænkes for at have snydt landets mest udsatte mennesker for ca. 111 mio. kr. Hun havde dyre biler i carporten og heste i ind- og udland.

Politisk forargelse over svindelsag: »Det må være et særligt moralsk anløbent menneske, som tager penge fra de svageste grupper« De 111 mio. kr., som en 64-årig kvinde i Socialstyrelsen angiveligt svindlede for, skulle være gået til de svageste grupper.