Varmen vender tilbage: Indian Summer på vej til danskerne

Efterårsfrakken og de dalende temperaturer bliver for en stund udskiftet med dansk sensommer.

Det varsler DMI, der på sin hjemmeside vurderer, at der onsdag kan forventes temperaturer helt op til 20 grader.

»En frontzone deler landet op med regn mod nordvest og sol mod sydøst. Natten til søndag og søndag formiddag passerer fronten, og Danmark kommer kortvarigt til at ligge i køligere og tør luft, inden nye fronter kommer ind. I næste uge ventes et højtryk at forstærkes syd og øst for Danmark, hvorved tør og efterhånden lunere luft strømmer op over landet fra sydøst,« lyder beskrivelsen af det skiftende oktobervejr, der beskrives som "indian summer".

Allerede tirsdag vil temperaturen komme op mellem 14 og 17 grader, og onsdag og torsdag kan danskerne glæde sig over, at termometret vil ramme mellem 15 og 20 grader.

Det varme vejr afløser en mandag med temperaturer ned mellem 5 og 12 grader og med frisk til hård vind i særligt Nordjylland. Søndag aften og natten til mandag vil der være risiko for tågebanker, og særligt ved kysterne vil der kunne opleves hård vind.

Den tørre sommer giver enormt lange gulerødder

Fordelingen af sol og regn er ifølge DMI endnu usikkert at spå om. Det er dog sikkert, at det lune vejr for en overgang igen vil lægge sig ind over Danmark.

Den varmeste oktober var i 2006, hvor gennemsnitstemperaturen blev målt til 12,2 grader. Det koldeste oktobervejr var i 1905, hvor der i gennemsnit kunne opleves en temperatur på 5,2 grader i Danmark.