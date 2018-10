Tre måneder efter indvielsen: Nu tændes for de første stærekasser

Kasserne blev sat op og indviet af transportminister Ole Birk Olesen (LA) i sidste halvdel af juni, men det er først i dag, at Rigspolitiet og Vejdirektoratet er klar til at tænde for dem. Det skriver tv2.dk

Det drejer sig om Danmarks to første faste standere for automatisk trafikkontrol (ATK-standere) – også kaldet stærekasser.

De to stærekasser, der nu vil blive tændt, står på Byvejen i Måløv nord for Ballerup.

De er de første af i alt 20 stærekasser, som sættes i drift i på 11 udvalgte vejstrækninger, som del af et pilotprojekt.

De øvrige 18 stærekasser tages i brug i løbet af de kommende uger.

Se hvor på kortet:

Ifølge Transport-, Bygnings- og Boligministeriet er der ikke tale om, at der sker en øget kontrol af hastighedsoverskridelser i forhold til i dag.

I stedet er der tale om, at 20 af politiets fotovogne erstattes af stærekasser. Kameraerne fra fotovognene skal monteres i de faste standere. Og de mobile fotovogne, som kameraerne kommer fra, afskaffes, oplyser ministeriet.

Det har dog vist sig, at det ikke umiddelbart var så simpelt at flytte kameraerne.

»Vi havde forventet, at man kunne tage kameraerne ud af fotovognene og sætte dem direkte ind i stærekasserne, men det viste sig at skabe nogle problemer,« sagde leder af Vejdirektoratets trafiksikkerhedsafdeling Marianne Foldberg Steffensen til TV 2 i juni.

Transportminister Ole Brik Olesen (LA) har forklaret, at de faste standere skal øge trafiksikkerheden.

- Erfaringer viser, at de fleste bilister sænker hastigheden, når de kan se, at der er fartkontrol.