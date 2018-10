Klassisk efterårsvejr forude med kraftig blæst tirsdag

Det Etiske Råd kritiserer, at prioriteringen mellem forskellige patientgrupper er uretfærdig og ofte tilfældig.

”Han vidste udmærket godt, at de over 100 millioner ikke gjorde ham mere lykkelig.”

Hvad vejer tungest: pressens ret og pligt til at holde offentligheden orienteret eller politiets ret til at bortvise journalister og fotografer?

Her kan DSB ikke være med:

Hvidvaskekspert mener, at en stor svindelsag mod en russer og et skattelyselskab rejser spørgsmålstegn ved Nordeas rolle. Finans

USA og Canada har reddet vigtig frihandelsaftale i 11. time. DF vil bytte afviste asylansøgere for terrormistænkte iranere. Det Hvide Hus afviser indblanding i Kavanaugh-undersøgelse.

Flere end 2000 har trykket "deltager" til et optog til ære for afdøde Kim Larsen på Facebook.

Formuen, der er krævet for at kunne leve af renterne, er cirka tredoblet siden 2007, viser beregninger. Finans

Med regn og lave temperaturer gør efteråret for alvor sit indtog. Husk at nyde de flotte farver, påminder DMI.

Weekenden begynder ganske flot med en del sol fredag, men så begynder det at gå ned ad bakke.

Torsdag og fredag ligger en frontzone tæt på Danmark, og den kan måske sørge for et par varmere dage.

- Vi forventer vindstød op til stormstyrke, og hvis folk stadig har ting stående i haven eller andre steder udenfor, vil det nok være en god idé at få dem bragt ind, siger han.

Skyer og regn over Vestjylland bevæger sig mod øst, og i eftermiddagstimerne klarer det noget op.

- Skyer med regn trækker ind natten til tirsdag, og det kommer til at blæse rigtig meget ude ved den jyske vestkyst, måske op til kulingstyrke, siger Jesper Eriksen.

Vekslende skydække og mulighed for byger - især i Jylland - vil præge mandagen. DMI vil ikke udelukke, at der lokalt i Jylland kan forekomme tordenvejr eller haglbyger.

- Det er meget svært at sige noget om nu, siger han.

Det aarhusianske rammefirma Knud Høi A/S leverer rammer, lærred og godt selskab til den LA-baserede danske graffitimaler Mikael B. Han har i september arbejdet i firmaets lokaler i Viby J på at færdiggøre sine værker inden sin største udstilling til dato.

Hvert år udfordres Thailand sæder og skikke af enorme mængder af turister. Men hvordan er det egentlig lige, man bør gebærde sig i smilets land, hvis ikke man vil have thaiernes smil til at stivne?

Sonos Beam er kompakt og relativt prisvenlig, men leverer varen i hjemmebiografen og åbner Sonos-universet op for omverdenen i hidtil uset grad

Den helt nye Audi Q3 er designet til at være en rigtig SUV og distancerer sig dermed markant fra den første generation. Bilen den føles langt mere voksen nu, mens instrumenteringen altid er digital.

