Stormen Knud skabte ingen større skader

Nord- og Vestjylland var hårdest ramt, da Stormen Knud fredag eftermiddag og aften tog fat.

Middelvinden nåede ifølge DMI op på 25 meter per sekund, mens der blev målt vindstød af orkanstyrke i området omkring Thisted, skriver Ritzau.

Udover flere væltede træer har Knud ikke sat sig de store spor i landet, oplyser landets politikredse og Vejdirektoratet til Ritzau.

Heller ikke Beredskabsstyrelsen har noteret sig de store problemer, og det var derfor ikke nødvendigt at rykke ud en eneste gang fredag aften.

»Stormen var kort, men intens,« fortæller vagthavende fra Beredskabsstyrelsen Nordjylland, Morten Agerskov.

»Vi fulgte den forhøjede vandstand ved den vestlige del af Limfjorden på DMI, som var et af de steder, hvor vi frygtede at tingene kunne udvikle sig. Specielt Løgstør plejer at være en flaskehals, men fordi stormen var så kort og intens, nåede der ikke at blive skubbet nok vand ind i Limfjorden. Det har derfor været en ordinær orkan for vores vedkommende,« forklarer Morten Agerskov.

Selvom Nord-og Vestjylland ikke har haft de store problemer i går aftes, har folk i Blokhus her til morgen vågnet op til 41 ødelagte badehuse på stranden.