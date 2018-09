Socialdemokratiet nægter at slække på integrationen – stik imod grundtanken i efterårets store udlændingepolitiske slagnummer. Derfor er partiet, som har støttet størstedelen af regeringens stramninger de seneste år, imod flere af de forslag, som nu er på bordet. Det store parti er ude i en svær balancegang.

Hovedstadsområdet er igen ramt af bandekonflikt, og i Esbjerg har en konflikt stået på i knap et år.

V-ordførere skabte så meget støj, at de til sidst fik frataget deres poster. Nu skal ordet i udlændingepolitikken føres af andensuppleanten, der har et credo om at elske fædrelandet, frygte Gud og ære flaget.