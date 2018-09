Stormen Knud: Så kraftig er vinden i Nordjylland

Vindstyrken er i løbet af fredag eftermiddag taget til i det nordvestlige Jylland.

I Hanstholm har man således målt vindstød på 33 m/s, som er orkanstyrke, og en middelvind på 25 m/s, svarende til storm, oplyser DMI.

Flere andre steder i landet er der målt vindstød af stormstyrke. Nordjylland og Vestjylland er hårdest ramt, og det forventes, at stormen Knud vil fortsætte sin hærgen fredag aften for derefter at løje af.

»De kraftigste vinde vil forekomme i områderne tættes på Nordsøen og Skagerrak. Ned langs Vestkysten til og med Vadehavet blæser det også kraftigt, med op til hård eller stormende kuling og vindstød af stormstyrke. I resten af landet ventes frisk vind til kuling og vindstød der nogle steder når op på hård eller stormende kuling,« siger DMI's meteorolog Lars Henriksen.

Stormen Knud resulterer i flere aflyste færger og forsinkelser

Fredag måtte DMI ændre sin prognose lidt, da stormen Knud viste sig at bevæge sig længere mod nord end først antaget og dermed ikke rammer så store dele af Danmark.

Til gengæld har stormen skabt problemer i Norge og Sverige. I det vestlige Sverige er over 1.000 huse uden strøm, og flere træer er væltet ned over veje, rapporterer Expressen.

I Norge har vejrtjenesten YR opgraderet fareniveauet til rødt, som er ekstremvejr med reel fare for menneskeliv, og varslet fuld storm med vindstød af orkanstyrke i den sydligste del af landet.

I Norges hovedstad, Oslo, har Det Norske Fodboldforbunds (NFF) lokale kreds været nødsaget til at udsætte i alt 33 kampe på ungdoms- og seniorniveau.

Stormen bringer ikke bare find, men også kulde med sig. Tidligere fredag eftermiddag meddelte DMI på Twitter, at temperaturen på målestationen i Holbæk faldt med hele syv grader på en time fra over 21 grader til under 15 grader.