Stormen Knud resulterer i flere aflyste færger og forsinkelser

DMI har varslet ”farligt vejr” og ”voldsomt vejr”, der kan give vindstød op til orkanstyrke. Derfor er flere færgeafgange blevet aflyst.

Grenaa-Anholt færgefart oplyser, at selskabets færger ikke sejler i dag.

Samsøe Rederi aflyste oprindeligt alle afgange, men pga. bedre vejrudsigter, sejler flere færger alligevel fredag. Det gælder sejlads kl. 17.00 fra Hou i Jylland og resten af fredagen. Fra Sælvig på Samsø starter sejladsen igen kl. 18.15 og resten af dagen. Afgangene kl. 14.30 fra Hou og kl. 15.45 fra Sælvig er forstsat aflyst.

Bornholmerfærgerne, der sejlaes af Molslinjen, vil være forsinkede pga, at den mere solide færge Poul Anker overtager ruten. Det betyder en sejltur på tre timer frem for den normale tid på en time og et kvarter. Det berører fire afgange fra Rønne og fire fra Ystad i Sverige, ifølge TV2.

Molslinjens afgange mellem Jylland og Sjælland vil følge den nuværende færgeplan, oplyser Jesper Maack, PR- og Kommunikationschef for Molslinjen. De vil fortsat holde øje med og tage højde for vejrets udvikling. Hvis der bliver ændringer vil kunderne modtage en sms.

På grund af stormen Knud er færger fra Larvik og Kristiansand i Norge samt Gøteborg i Sverige aflyst. Det gælder Stena Line og Color Line, som aflyser flere afgange fredag eftermiddag og aften, oplyser TV2 Nord.

Det drejer sig om:

”Stena Jutlandica”, der afgår fra Gøteborg klokken 16.00, er aflyst. Afgangen fra Frederikshavn klokken 20.15 er ligeledes aflyst.



”Stena Danica” har udsat afgangen fra Gøteborg fra klokken 18.00 til klokken 23.00. Afgangen fra Frederikshavn klokken 22.00 er udsat til klokken 03.15.



Color Line aflyser færgen fra Larvik til Hirtshals klokken 17.30. Afgangen fra Hirtshals til Larvik klokken 22.15 er også aflyst.



Color Line har også aflyst færger på ruten til og fra Kristianssand. Afgangen fra Kristianssand klokken 16.30 og afgangen fra Hirtshals klokken 20.45 er aflyst.

Hverken Øresundsbroen eller Storebæltsbroen vurderer, at det er nødvendigt at lukke broerne, men der vil blive taget forholdsregler i forbindelse med stormen.

»Der er risiko for, at vi advarer vindfølsomme køretøjer mod at krydse broen indtil i eftermiddag, men som prognoserne ser ud, bliver det ikke nødvendigt at lukke broen,« siger Henning Godtfredsen, vagthavende på Storebæltsbroen til TV2.

Øresundsbroen presseansvarlige, Jens Genders, oplyser ligeledes til TV2, at Øresundsbroen ikke umiddelbart lukker, men at man følger vindstyrkens udvikling.