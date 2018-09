Kølig weekend begynder med storm og varmedyk

Køligt vejr ledsaget af regn, skyer og blæst er på vej mod Danmark efter en ganske sommeragtig uge, der kulminerede tirsdag med omkring 25 graders varme og høj sol.

- En koldfront nærmer sig fra De Britiske Øer, og derfor får vi en ret kølig weekend, siger meteorolog Anja Bodholdt fra DMI.

For det nordvestlige og nordlige Jylland har vejrtjenesten udsendt et varsel om storm med vindstød af orkanstyrke.

DMI forventer, at stormvejret rammer omkring klokken 13 fredag og begynder at løje af ved 20-tiden.

I samme tidsrum bliver det også markant køligere.

- Fredag begynder ganske fint med lunt vejr. Især østpå, der først får tørt vejr med op til 24 grader og lidt sol. Men så kommer det her lavtryk, og temperaturerne falder til 13-18 grader. Det begynder i Vestjylland og forsætter ind over hele landet, siger Anja Bodholdt.

Ellers bliver det skyet med spredte regnbyger, som kan være med torden.

Den kølige luft hænger også over landet lørdag med mellem 13 og 17 grader.

- Det bliver også en temmelig blæsende dag med vind fra vest. Ved Vestkysten og i Nordjylland op til kuling med kraftige vindstød, siger Anja Bodholdt.

Blæsten rykker også rundt på skyerne, og derfor vil der mellem regnbygerne også være hul igennem til blå himmel og sol.

Søndag morgen og formiddag holder det stort set tørt, og der er mulighed for sol.

- Men senere kommer der et nyt lavtryk ind vestfra, og det bringer regn med sig. Det er dog svært at forudse lavtrykkets bane, og præcist hvor det lander. Det har stor betydning for, hvor regnen falder, siger Anja Bodholt og tilføjer:

- Det skal ikke flytte sig mange kilometer sydpå, før Danmark går helt fri.

Weekenden slutter med cirka 15 graders varme i dagtimerne.