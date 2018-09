Stormen Knud ændrer retning inden landgang i det nordjyske

Jyllands-Postens fotografer er vidner til både hverdagen og livets store begivenheder. Følg med her og se et nyt danmarksbillede alle hverdage.

Hvad er meningen? Det må ikke se ud som om, politikere og embedsmænd er for gode venner, siger Hørsholms borgmester.

Videnskaben søger svar på, om der findes ét sted, hvor der er en perfekt kombination af alle de betingelser, der skal til, for at liv kan opstå.

Aarhus Byråd vedtog et budget baseret på urealistiske forudsætninger, mener økonomi- og indenrigsminister.

Som den gamle musicalklassiker handler brexit om to parter, der skal finde hinanden under vanskelige omstændigheder.

Gerningsmand løb hen til offer og affyrede mindst et skud fra pistol. Flugtbil er muligvis fundet udbrændt.

Særlige sygeplejersker skal bygge bro og forhindre, at især ældre patienter, psykiatriske patienter og mennesker med mange diagnoser falder mellem to-tre systemstole, når de udskrives.

DMI fastholder stormvarsel for det nordvestlige Jylland, men områder går fri, fordi lavtryk har rykket sig.

»Mirakuløst at han overlevede«:

Efterårsvejret kommer stormende fra fredag med vindstød af stormstyrke og risiko for orkanstyrke. Det rammer især Nordjylland og kysterne.

DMI varsler, at storm med vindstød af orkanstyrke vil ramme landet og særligt i Nordvestjylland fredag eftermiddag. Voldsomt og farligt vejr er på vej med risiko for forhøjet vandstand, lukning broer og aflyste færger.

DMI anbefaler nordvestjyderne at spænde havegenstande godt fast, når det blæser op fredag.

DMI fastholder dog sit kategori 2-stormvarsel for dele af Nord- og Vestjylland gældende fra omkring fredag middag.

- Lavtrykkets bane ser ud til at have ændret sig en smule op mod det sydlige Norge, siger Anja Bodholdt om stormen, som har fået navnet Knud.

Det varslede stormvejr i Vest- og Nordjylland fredag kommer til at berøre en mindre del af det nordvestlige og nordlige Jylland, end DMI forudså torsdag.

Budgetaftale sletter en række sparekrav, men der venter fortsat besparelser i Aarhus Kommune for 125 mio. kr. næste år.

Estisk filial stod for 10 procent af Danske Banks overskud. 30-årig mand ramt af pistolskud i Glostrup. Regeringen præsenterer i dag sit psykiatriudspil.

Et net til at indsamle affald i rummet er blevet testet med stor succes.

Glem ikke vandhanen og køleskabshåndtaget i dine rengøringsrutiner. Her kan der gemme sig masser af bakterier, som kan føres videre rundt i køkkenet.

Du lader døren stå åben for it-kriminelle, som kan kigge med i din computer eller bruge dit internet, hvis du ikke sikrer dit netværk.

Der er flere ting, du selv kan gøre med en radiator, der ikke varmer, inden du ringer til en vvs-mand. Handyman Kuno Bonne giver sine råd her.

Volvos selvkørende konceptbil, kaldet 360c, er skabt til både at arbejde og sove i – og er tænkt som et alternativ til kortdistancefly.

Madrids Malasaña-kvarter er et stort udendørs kunstmuseum, proppet med en broget samling street art, der bidrager til kvarterets status som kreativt og mangfoldigt.

