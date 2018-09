Advarsel om vindstød af orkanstyrke: Nordvestjylland er klar til stormen Knud

Den såkaldte storm Knud er på vej ind over Danmark. Fredagen vil byde på regn og blæst i voldsomt og farligt vejr, varsler DMI.

I Nordvestjylland er der varslet storm fra fredag klokken 15:00 til lørdag klokken 01:00.

»Vi har holdt øje med et lavtryk over Nordsøen, som nu bevæger sig og vil ramme Nordvestjylland fredag eftermiddag med kraftigt blæsevejr. Stormen vil ramme kraftigst i Vendsyssel, Jammerbugt, Thisted og Lemvig med vindstød op til orkanstyrke og kan have betydning for vandstanden i de områder,« forklarer Mette Wagner, ansvarhavende vagt ved DMI.

Her rammer stormen kraftigst DMI varsler det kraftigste vejr ved Vendsyssel, Jammerbugt, Thisted og Lemvig i den såkaldte kategori 2 for ”farligt vejr”. DMI forventer storm 25-28 m/s fra sydvest, med vindstød af orkanstyrke 33-35 m/s.

Vindstød af orkanstyrke kan også ramme Himmerland, Storaalborg, Læsø, Morsø, Skive og Struer, der er i den såkaldte kategori 1 for ”voldsomt vejr”. DMI forventer stormende kuling 20-23 m/s fra sydvest, med vindstød af orkanstyrke, 33-35 m/s. De kraftige vindstød af storm- og orkanstyrke kan medføre at tagsten blæser ned, store grene knækker, træer kan vælte og spærre tog- og vejstrækninger. Der er stor sandsynlighed for at broer må lukkes for trafik. Forhøjet vandstand med kategori varsel for ”voldsomt vejr”: Vestlige Limfjord kun ved Nissum Bredning. Der forventes en vandstand mellem 1.5 og 1.3 m over normal vandstand. Den Centrale Vestkyst ved Thyborøn Thorsminde Hvidesande. Den højeste vandstand ventes kl. 19 mellem 1.8 og 2.2 m over normal vandstand. Vadehavet ved Esbjerg Havneby Vidå. Der er varsel den højeste vandstand kl. 15 på mellem 2.3 og 2.6 m over normal vandstand. Forhøjet vandstand kan føre til lokale kystnære oversvømmelser. Vær forsigtig, når du kører i bil eller færdes til fods i kystområder. Kilde: DMI.

Chefvagt ved Nordjyllands Beredskab Lars Bjørndal er i gang med at forberede sig på, at Stormen Knud kommer og vil ramme dem hårdest.

»Vi tjekker udstyret og pumper og sørger for, at alle i beredskabet og kommunerne er bekendte med stormvarslingen og er forberedte,« siger han.

Voldsomt vejr på vej: Vindstød med orkanstyrke truer

De har beredskab i døgndrift og sandsække klar, som kan blive udleveret. For nu afventer Nordjyllands Beredskab at foretage ekstraordinære indsatser på forhånd.

»Som varslerne er lige nu, er der ingen grund til det. Men vi holder øje med prognoserne og melder ud med varslinger om stormens omfang og udvikling. Hvis det bliver nødvendigt sætter vi ekstra folk i vagt, adviserer kommunerne og får sat deres planer igang, så der bliver lukket af og spærret af de nødvendige steder,« forkarer han.

Beredskabsstyrelsen Nordjylland er også forberedt på at komme til undsætning, hvis der skulle være behov for det.

»Vi har netop pga. varsel besluttet at forøge vagten, især nu hvor der er varslet farligt vejr i vores område. Fra varslet er gældende kl. 15 frem til natten til lørdag har vi fordoblet mandskabet i første omgang,« udtaler Claes Mørch, stabschef for Beredskabsstyrelsen Nordjylland.

Hvis der skulle komme markant forhøjet vandstand, står de klar med en maskine til effektivt at kunne bistå kommunerne med at pumpe vand i tilfælde af oversvømmelser.

Uanset om stormen rammer med vindstød af orkanstyrke, vil man blive ramt af massivt blæsevejr og skal derfor tage højde for sikkerheden.

Lars Bjørndal opfordrer til, at man følger Beredskabsstyrelsens råd og er opmærksom på at få fastgjort og ryddet op i havemøbler, som stadig står fremme oven på den milde sensommer. Det gælder især i Nordvestjylland, hvor stormen vil ramme med vindstød af orkanstyrke og kan tage ekstra fat.

»Hold dig inden døre og sørg for, at alt der ikke er så stabilt er sikret og fastgjort. Stilladser, grillen, havestole og trampoliner kan være farlige, hvis vinden får fat i dem,« siger han.

Det gælder i hele landet, da løse genstandes flyvetur generelt er et problem i kraftigt blæsevejr.

»Det har været et stort problem, at folk ikke har fastgjort og sikret f.eks. deres trampoliner. De slår hårdt, når de lander på vejen, bygninger, biler eller personer. Det er farligt, og vi ser det tit,« advarer han.

På grund af den kraftige vil der også være stor sandsynlighed for, at broer midlertidigt lukker, oplyser DMI. Færgerne vil også blive ramt af de kraftige vindstød. Samsø Rederi har allerede aflyst flere af deres færgeafgange fredag eftermiddag pga. stormen.

Molslinjens afgange fra Aarhus vil følge den nuværende færgeplan, oplyser Jesper Maack, PR- og Kommunikationschef for Molslinjen, og tilføjer at de dog fortsat vil holde øje med og tage højde for vejrets udvikling.

DMI har varlset, at stormen vil aftage i løbet af natten fra fredag til lørdag, men at blæsevejret vil fortsætte weekenden over.

»Efteråret er kommet for at blive, ser det udtil,« siger Mette Wagner, ansvarshavende vagt ved DMI.