»Det skaber en enorm utryghed«: Hver sjette danske bilist har en uacceptabel vane

Et flertal af danskerne vil gerne have politiet til at øge kontrollen uopmærksomme bilister, og langt størstedelen synes, at det er socialt uacceptabelt at have mobilen fremme, mens man kører bil.

Samtidig indrømmer 17 pct. - én af seks - bilister, at de i højere eller mindre grad har telefonen fremme, mens de kører bil. Det viser en undersøgelse fra Rådet for Sikker Trafik og Forsikring & Pension, som analyseinstituttet Promonitor har foretaget blandt danske bilister.

Hos Rådet for Sikker Trafik, som i disse uger kører kampagne mod uopmærksomhed i trafikken, er man ikke tilfreds med det tal.

»Det skaber både irritation og en enorm utryghed hos alle andre. Så drop mobilen, når du sidder bag rattet. Så kan du også nå at reagere hurtigere, hvis der opstår en kritisk situation,« siger Lisbeth Sahl, der er seniorprojektleder i Rådet for Sikker Trafik, i en pressemeddelelse.

Hver sjette erhvervschauffør kigger på mobilen under kørsel

Selv om 17 pct. af bilisterne enten meget ofte, ofte eller en gang imellem har mobilen fremme, mens de kører bil, angiver hele 93 pct., at det er »socialt uacceptabelt« at tale i håndholdt mobil og skrive sms'er eller andet, mens man sidder bag rattet. Og 66 pct. mener, at det vil »være en god idé med en fordobling af politikontrollen« på området.

Ifølge Rådet for Sikker Trafik er uopmærksomhed hvert år skyld i hver tredje dødsulykke i Danmark. Det svarer til at køre 56 meter med en pose over hovedet, hvis man kører 50 km/t og kigger på sin telefon i fire sekunder.

Kører man stærkere, når man selvsagt også at køre længere uden at være opmærksom på sine omgivelser.

Politiet holder øje med mobilsnak og sminkning bag rattet

Hvis man bliver taget med en mobiltelefon i hånden, mens man sidder bag rattet, udløser det en bøde på 1.500 kroner. Andre forseelser - såsom at læse, lægge makeup eller spise - kan straffes, hvis man samtidig begår en fejl i sin kørsel.

Regeringen ventes til efteråret at fremsætte et lovforslag om, at det desuden skal koste et klip i kørekortet, hvis man bruger mobiltelefon, mens man kører bil.

Undersøgelsen fra Promonitor er foretaget i 1. halvår af 2018 blandt 2.113 billister.