To måneders vejarbejde på Storebæltsbroen: Hastigheden sættes ned, og spor spærres af

Fra onsdag og to måneder frem vil et større vejarbejde finde sted på Storebæltsbroen.

Det er de såkaldte ekspansionsfuger på østbroen mellem Sprogø og Halsskov, der skal renoveres. Fugerne er dem, man kører over ved de to ankerblokke (som hængebroens kabler er forankret i, red.) på broen.

De sikrer blandt andet, at broen kan udvide sig og trække sig sammen, alt efter om det er koldt eller varmt i vejret, eller når tungere køretøjer passerer broen.

Billedet viser de såkaldte ekspansionsfuger, der skal renoveres i den kommende tid. Foto: Sund & Bælt

»Storebæltsbroen er et stort anlæg, og rettidigt vedligehold er nødvendigt for at sikre broen lang levetid. Hvis ikke vi vedligeholder ekspansionsfugerne, kan det føre til store og kostbare reparationer på længere sigt,« udtaler Martin Duus Havelykke, driftsleder i Sund & Bælt, til Sund & Bælts hjemmeside.

Arbejdet med at renovere ekspansionsfugerne i vejbanen varer frem til den 10. november. Arbejdet kommer til at foregå om aftenen, natten og i de tidlige morgentimer i tidsrummet 18.00-06.00.

»Vi er meget opmærksomme på, at arbejdet skal være til mindst mulig gene for bilisterne. Derfor lægger vi arbejdet på tidspunkter, hvor vi kan se, at trafiktallene er lave – altså i aften- og nattetimerne, hvor de fleste er kommet hjem fra arbejde,« påpeger Martin Duus Havelykke.

I de perioder, hvor arbejdet står på, vil der på en del af strækningen være dobbeltrettet trafik i den ene side af østbroen, mens den anden side vil være spærret af.

Hastighedsbegrænsningen vil samtidig blive sat ned til 50 km/t i begge retninger.