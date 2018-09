Ny jernbane til milliarder vil åbne med to tog i timen i stedet for fem

Når den nye strækning mellem København og Ringsted, Ringstedbanen, efter planen åbner i maj 2019, kommer der kun til at køre to tog i timen i hver retning i stedet for de fem, der blev stillet i udsigt.

Det fremgår af et svar fra Transportministeriet til DR Nyheder, skriver DR.

»Det virker molboagtigt,« udtaler Rasmus Prehn, der er trafikordfører for Socialdemokratiet, og henviser til, at åbningen af banen oprindeligt blev rykket fra december 2018 til maj 2019 netop for at få muligheden for at sætte fem tog ind i timen.

Ny jernbane til milliarder vil ligge halvtom hen

Ringstedbanen, der skal løbe fra Ny Ellebjerg til Ringsted via Køge, har til formål at give ekstra kapacitet på den trængte strækning fra København til resten af Danmark. Den er samtidig det første nye stykke jernbane i Danmark i årtier.

Ringstedbanen skal give mere kapacitet på strækningen ud af København, hvor så godt som alle tog skal forbi Roskilde på turen vestpå eller sydpå. Foto: Finn Frandsen/Polfoto

Det er mindre end et år siden, at Banedanmark lovede at sætte fem tog ind i timen på Ringstedbanen.

Men at det ikke bliver en realitet, skyldes ifølge Banedanmark særligt, at ombygningen af Ringsted Station har affødt adskillige problemer, hvilket har betydet, at økonomien for projektet er skredet med flere hundrede millioner, således at man har været nødt til at vælge en billigere løsning.

Den valgte ombygningsløsning på Ringsted Station har betydet, at processen med at koble eksisterende sporskift med nye er blevet forsinket.

Og derfor er der ikke kapacitet på den ni milliarder kroner dyre jernbanestrækning til mere end to tog i timen før tidligst i midten af år 2020, lyder det.

Her er den rigtige forklaring på togsignal-kaos: Nordjylland og Arriva kan få de nye signaler til at virke - hvorfor så ikke i resten af Danmark? Hvis Alstom, der skal montere det nye signalsystem i IC3-togene, fik lov at bestemme, kunne IC3 – isoleret set – muligvis godt køre med de nye signaler. Men en strid om design har forsinket hele projektet til 20 mia. kr. Derfor er der et krav om bod på vej mod Alstom.

Hos Banedanmark forventer man at kunne øge kapaciteten til fem tog i timen i hver retning i takt med, at de gamle og nye sporskifter i Ringsted bliver færdigkoblet.

Ringstedbanen er oprindeligt tiltænkt til at kunne håndtere 24 persontog i timen vestfra til København. Til sammenligning kører der i dag 17 tog i timen på den eksisterende jernbanestrækning over Roskilde.