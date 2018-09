DSB advarer om pladsmangel på flere togafgange

Personer, der skal med et af DSB's toge mandag, bør inden da orientere sig via Rejseplanen.

Der er nemlig risiko for trængsel i de enkelte toge på blandt andet Sjælland og Fyn samt i Jylland.

»Det kan give pladsmangel i toget. Det skyldes, at vi mangler køreklare togsæt,« oplyser DSB på dets hjemmeside.

Signalarbejde medfører jyske togaflysninger i to uger

På flere afgange har DSB således valgt at lukke for muligheden for at reservere en plads pga. pladsmanglen.

Det er endnu uvist, hvorfor DSB har mangel på køreklar togsæt.