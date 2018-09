DMI: På tirsdag kan sommeren vende tilbage

Selv om vi er over halvvejs i september, er sommeren måske ikke forbi endnu.

Danmarks Metrologiske Institut (DMI) vurderer, at der er gode chancer for endnu en sommerdag på tirsdag. Det vil sige en dag, hvor temperaturerne når over 25 grader.

- Jeg tror, der er en god mulighed for, at vi stedvist kommer op omkring 25 grader, og jeg tror, at det er sandsynligt, at vi måske i Sønderjylland eller de sydlige dele af øerne kommer op over 25 grader, siger Martin Lindberg, der er vagtchef ved DMI.

Hvis det sker, vil det være årets 72. sommerdag. Så mange sommerdage har vi ikke haft på et år i Danmark siden 1947, skriver TV2.

Og det er langt fra normalt, at man oplever sommerdage så langt henne i september, forklarer Martin Lindberg.

- Det sker ikke hvert år, og det er nok kun hvert tredje eller fjerde år, at vi kommer op over 25 grader i den anden halvdel af september.

Derfor skal man huske at nyde de høje temperaturer tirsdag.

- Jeg tror, det er sidste chance for en sommerdag. Vi kommer nok over 20 grader senere på ugen og nok også en enkelt dag i ugen efter. Men vi kommer nok ikke over 25 grader mere.

2018 har allerede slået flere vejrrekorder. Både på middeltemperatur og solskinstimer slog årets sommer rekord. Med en middeltemperatur på 17,7 grader deler 2018 dog førstepladsen med 1997.

I alt nåede sommermånederne op på 802 solskinstimer. Det er 32 timer mere end i 1947, der ligger på andenpladsen.

Juli måned var den bedste, hvis man er glad for sol og høje temperaturer. Her var middeltemperaturen 19,2 grader, og juli kastede hele 339 solskinstimer af sig mod 291 i juni og 171 i august.

DMI begyndte de landsdækkende målinger over temperatur og nedbør i 1874, mens man har målt solskinstimer siden 1920.