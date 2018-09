Fræsede forbi politiet: Endnu en vanvidsbilist fanget på berygtet landevej

På en landevej i Vejen Kommune har politiet tirsdag aften igen-igen blitzet en regulær vanvidsbilist.

På vejen, hvor hastighedsgrænsen er 80 km/t, kørte en bilist i en Audi med hele 178 km/t forbi politiets fotovogn.

Først passerer man et skilt, der advarer om, at man kan møde en fotovogn, og så fræser man bare videre.

»Nej, nej, nej, hvor vanvittigt kan man køre på Lunderskovvej? Først passerer man et skilt, der advarer om, at man kan møde en fotovogn, og så fræser man bare videre med 178 km/t. Det er fuldstændigt vanvittigt,« skriver Syd- og Sønderjyllands Politi på Twitter, hvor man også har lagt et billede fra fotovognen op.

"Vanvidsbilist" står der i sagsinformationerne.

Lunderskovvej, en større landevej som krydser Esbjergmotorvejen ved Lunderskov vest for Kolding, har længe været en fokusstrækning for politiet, fordi der ofte bliver kørt for hurtigt, og samtidig sker der mange uheld.

Men på trods af, at der er sat et skilt op, som varsler muligheden for at møde en fotovogn, ræser bilisterne videre.

Bilist kørte over 200 km/t på landevej: »Fuldstændig uforsvarligt og sindssygt«

I juni blev en bilist målt til at køre hele 201 km/t. Noget, politiet var nærmest i chok over.

»Jeg kan ikke mindes, at vi har haft en sag med en bilist, der har kørt så hurtigt på en landevej,« sagde vagtchef Henrik Sønderskov til DR Syd.

Politiet forstår ikke, hvorfor folk bliver ved med at køre så hurtigt på strækningen, når man er i så høj risiko for at blive snuppet.

Det viste sig at være en 22-årig mand fra Vejen, som var chauffør. Han fik en ubetinget frakendelse af kørekortet og en bøde på 9.500 kr.

Flere andre bilister har også flere gange overskredet hastighedsgrænsen på strækningen i en sådan grad, at de har fået enten et klip i kørekortet eller betinget frakendelse af kørekortet.

Nye skilte sættes op langs de danske veje og advarer bilister

Da politiet i august holdt på samme strækning, blev 62 bilister blitzet af fotovognen. Otte af bilisterne fik et klip i kørekortet, mens en enkelt bilist fik frakendt kørekortet betinget.

Kører man over 161 km/t på en landevej, koster det en ubetinget frakendelse af kørekortet.

Ifølge FDM er bødetaksten for at køre over 161 km/t, hvor det maksimalt er tilladt at køre 80 km/t, mindst 8.500 kr.