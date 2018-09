Politiet ryster på hovedet: Hver syvende bilist fanget i stor fartkontrol

En stor fartkontrol på Vestmotorvejen ved Storebæltsbroens betalingsanlæg resulterede søndag i en sværm af fartbøder.

I alt blev 5.862 bilister ifølge Sydsjællands Politi kontrolleret, og hele 840 af dem - omkring 14 pct. - kørte for stærkt. 84 af bilisterne fik samtidig et klip i kørekortet.

Den hurtigste bil kørte ikke mindre end 149 km/t.

Vicepolitiinspektør Erik Mather siger til Ekstra Bladet, at der søndag var ekstraordinært mange, som blev blitzet i fartkontrollen, uden at han kan forklare hvorfor.

»Jeg ved snart ikke, hvad jeg skal sige. Det er fortvivlende og hovedrystende. Bliver man involveret i en ulykke med nogle af de hastigheder, vi ser her, så skal man være ret tonedøv for ikke at se, at det kan give alvorlige konsekvenser,« siger han.

Borger bestilte færdselskontrol: Hver femte bilist kørte for stærkt

Ifølge politiet er fartkontrollen blevet foretaget på baggrund af henvendelser fra både Vejdirektoratet og borgere, som har fortalt, at mange bilister kører alt for stærkt. Man håber, at en hyppig tilstedeværelse på strækningen kan få folk til at lade være med at ræse afsted i samme omfang.

På strækningen mellem afkørslen ved Korsør og Storebæltsbroen er fartgrænsen 90 km/t og dermed lavere end hvad der er normalt for motorvejen.

Ifølge politiet har det noget at gøre med, at til- og frakørselsramperne ved Korsør er kortere end andre motorvejsramper. Det øger risikoen for ulykker, hvis farten på selve motorvejen er for høj.