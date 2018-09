Nye skilte sættes op langs de danske veje og advarer bilister

En firkantet, blå tavle med et hvidt kamerasymbol.

Det er den type skilte, som bilister for tiden kan se skyde op langs flere af de danske veje. Og skiltets budskab: Der er risiko for fartkontrol forude.

Formålet med skiltene er at få bilisterne til at lette foden fra speederen de steder, hvor fotovogne, kaldet ATK-biler, hyppigt holder.

Ny type færdselstavle har set dagens lys: »Det er en god hjælp til bilisterne«

Den type skiltning har gennem længere tid været efterspurgt, blandt andet fra bilejernes interesseorganisation, FDM.

Og derfor er afdelingschef i FDM's politisk-økonomiske sekretariat, Torben Lund Kudsk, da også særligt tilfreds med, at skiltene nu er i gang med at blive sat op flere steder.

»Det er rigtig positiv, at politi og vejmyndighederne har lyttet til FDM's kritik af den skjulte fartkontrol. I langt de fleste lande laves fartkontrol synligt ud fra en tankegang om, at de fleste fartoverskridelser sker ubevidst og at øget oplysning er vejen frem,« udtaler afdelingschefen til FDM's hjemmeside.

Nogle af de steder, hvor skiltene allerede er blevet sat op, er ved Gedser Landevej mellem Nykøbing Falster og Gedser og ved Farøbroen og Guldborgsundtunnelen, skriver TV Øst.

»Det har vi gjort for at prøve om at se, om opsætningen af skiltene har en effekt på hastigheden – og selvfølgelig helst en nedadgående kurve. Og vi på den måde kunne bidrage til, at folk satte hastigheden ned og på den måde undgå mange af de her tragiske ulykker, vi oplever engang imellem,« fortæller Erik Mather, der er leder af færdselsafdelingen i Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, til mediet.

Se kortet: 11 danske vejstrækninger får permanent fartkontrol

Det er meningen, at den nye type skilte skal ud langs kommunale såvel som statslige veje.

Men mens Vejdirektoratet har afsat en pulje til skiltning på statens veje, som omfatter de fleste motorveje og større landeveje, kniber det med at finde penge til skiltningen hos kommunerne og politikredsene, der skal betale for de kommunale veje.

Og da det er på de kommunale landeveje, at de fleste alvorlige trafikulykker ifølge FDM sker, så er det ifølge interesseorganisationen problematisk, at det er op til den enkelte kommune eller politikreds at finde penge til skiltningen.

»FDM frygter derfor, at det vil blive budgetforhold og ikke fagligheden, der afgør om skiltningen kommer op,« påpeger Torben Lund Kudsk.

Efter planen vil den nye type vejskilt også blive sat op ved de 20 stærekasser, som sættes i drift senere på året på 11 udvalgte vejstrækninger.

Se hvor på kortet nedenfor.