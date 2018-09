DMI har kørt denne sommers vejr-statistikker gennem computeren for at regne ud, hvor tør sommeren egentlig har været sammenlignet med de foregånde år.

Beregningerne viser, at sommeren 2018, i månederne maj-juli, med al sandsynlighed var den tørreste i 99 år.

»Selv om vi havde det på fornemmelsen, er jeg alligevel overrasket over, at 2018 med et gennemsnit på hele 9,4 er så markant en højdespringer,« siger Mikael Scharling, som er klimatolog hos DMI og har udviklet tørkemodellen.

Efter 2018 følger 1992 og 2008 med et middel-tørkeindeks på 8,2 og derefter 1921 med en værdi på 8,1.

Mikael Scharling har brugt månedlige værdier for nedbør og solstråling, og her kan DMI vise, at tremåneders perioden maj til juli i år med stor sandsynlighed er den tørreste i 99 år.

»Jeg er ret sikker på, at det resultat holder,« siger Michael Scharling.

Om den voldsomme tørke i år skyldes klimaforandringerne, kan man dog ikke sige, lyder det fra DMI's forskningschef Ulrik Korsholm. Men alt peger på, at vores somre kommer til at se lidt anderledes ud i de kommende år.

»Vi forventer ikke de store forandringer på nedbørsmængderne om sommeren. Til gengæld vil nedbøren falde mere opdelt hen over sommeren. Den vil være kraftigere, når den falder, og vi kan forvente længere perioder uden regn,« siger han.

DMI har lavet landsdækkende solskinsmålinger siden 1920, og derfor kan man ikke regne længere tilbage, når man udregner, hvor tør sommeren har været.

I august kunne DMI meddele, at sommeren også har været den solrigeste i dansk vejrhistorie med 771 solskinstimer.