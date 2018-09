Slut med fint sensommervejr: DMI advarer om udsigt til kraftig regn og lokale skybrud

Planen om at give mere frihed til udvalgte folkeskoler vil yderligere få forældre til at fravælge den almindelige skole, frygter eksperter. Undervisningsministeren er uenig.

Regeringen omfortolker konvention, så der ikke længere skal gives statsborgerskab til statsløse, som ifølge PET kan være til fare for landets sikkerhed. Forsker er forundret.

Henover sommeren har folketingsmedlemmer fra Venstre og De Konservative spillet rollen, som de helt store gavegivere på hjemegnen. Millioner til legepladser, museer og terrarier på finansloven. Men hvor millionerne ikke er at finde, er på regeringens forslag til finansloven. Skjult valgflæsk, lyder kritikken.

Italiens hårde linje over for ngo-skibe fører til en »langt højere dødsrate«, lyder det fra FN i en ny rapport.

Et nordsjællandsk revisionsfirma står frem og fortæller, hvordan mæglerfirmaet Söderberg & Partners flyttede medarbejdernes pensionsopsparinger, uden virksomheden eller medarbejderne vidste det.

Chefduo blev udsat for udskældt mæglerfinte:

Donald Trumps politik har medført en stigende risiko for en krise på finansmarkederne, lyder det fra Danske Bank. Finans

Som barn mærkede Nathalie Nystad, hvordan penge er forbundet til vores følelsesliv. Nu har hun udgivet "Den Store Pengebog", der skal gøre børn og unge klogere på et følsomt emne.

En anonym Trump-medarbejder fortæller, at flere topfolk i administrationen aktivt modarbejder præsidenten.

Truslen fra hackere mod den danske energisektor er på sit højeste, vurderer Center for Cybersikkerhed.

De millioner liter vand, der ophober sig i kældre og på vejstrækninger under skybrud, kan udnyttes ved tørke.

Sommeren 2018 har været den mest solrige i dansk vejrhistorie, men rekorden for mindst nedbør slog den ikke.

Et højtryk over Sydskandinavien vil indtil fredag give stabilt og solrigt vejr - især i de østlige egne.

»Kraftig regn og skybrud medfører fare for oversvømmelse af lavtliggende områder, oversvømmelse af kældre, vand på kørebaner og nedsat sigtbarhed,« lyder det fra DMI.

Varslerne om risiko for kraftig regn og skybrud gælder fredag i tidsrummet 02.00-17.00.

»Det mest sandsynlige er, at den kraftige regn det enkelte sted varer mellem 1 og 3 timer,« påpeger Frank Nielsen.

»Det fine sensommervejr skifter. En koldfront over Nordsøen, der gradvist bliver kraftigere, passerer i nat og fredag morgen og formiddag ind over Jylland. Fronten giver en overgang ret kraftig regn lokalt med torden,« skriver vagthavende meteorolog ved DMI Frank Nielsen på instituttets hjemmeside .

Det er Danmarks Meteoroloigkse Institut (DMI), der har udsendt varsel om risiko for kraftig regn og skybrud.

Den kraftige regn ventes at stå på op til tre timer de enkelte steder. Arkivfoto: Sarah Christine Nørgaard/Ritzau Scanpix

Amnesty håber, at afgørelse i Indien vil smitte af på andre lande, hvor det er ulovligt at være homoseksuel.

Bakkerne, der bruges til at opbevare personlige ejendele under sikkerhedstjekket, er det mest bakteriefyldte sted i lufthavnen.

En DTU-professor skiller her de falske udsagn fra de sande.

Det gælder både om at sikre netværket og selve routeren, hvis man vil sikre sig bedst muligt mod it-kriminelle og andre ubudne gæster.

En DTU-professor skiller her de falske udsagn fra de sande.

Bruttolisten over kandidater til den eftertragtede titel viser et stort og meget broget felt af nyheder, der alle er med i kåringen til Årets Bil.

