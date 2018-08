Voldsomt uvejr på vej: DMI advarer om oversvømmelser

Et kraftigt uvejr er på vej ind over særligt Sjælland, Lolland og Fyn, og det har fået DMI til at udsende et varsel.

DMI kategoriserer uvejret som »voldsomt«, og det forventes, at der falder mellem 25 og 35 mm. regn på seks timer. Regnen kan være ledsaget af torden, hedder det.

Det får DMI til at advare om bl.a. oversvømmelser og lynbrande.

»Kraftig regn medfører fare for oversvømmelse af lavtliggende områder, oversvømmelse af kældre, vand på kørebaner og i viadukter (akvaplaning), nedsat sigtbarhed,« fremgår det af DMI's varsel, som fortsætter:

»Kraftig torden medfører fare for lynbrande, risiko for nedbrud af elektriske systemer, risiko for mange fejlalarmer fra automatiske anlæg.«

Her ses de berørte områder: