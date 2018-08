Op til 35 mm: DMI advarer om risiko for kraftig regn

»Det bliver et ganske vådt torsdagsdøgn«.

Sådan lyder vurderingen fra vagthavende meteorolog hos DMI Anja Drost Bodholdt.

Der er således risiko for kraftig regn i store dele af Jylland, på Fyn samt den nordvestlige del af Sjælland.

Kraftig regn defineres ved, at der falder mere end 24 mm nedbør i løbet af seks timer. Stedvis kan der falde mellem 25 og 35 mm.

»Det skyldes en front, som fra omkring midnat bevæger sig ganske langsomt ind over landet vestfra, samtidig med et lavtryk bevæger sig op over landet fra sydvest,« oplyser Anja Drost Bodholdt på DMI's hjemmeside og fortsætter:

»Regnområdet forventes først at have passeret hele Danmark torsdag aften eller natten til fredag.«

Varslet gælder fra natten til torsdag og frem til torsdag aften.

»De eksakte nedbørsmængder og placeringen af de største nedbørsmængder er endnu usikre, men det er sikkert at man flere steder i landet vil opleve en våd regnvejrsdag,« påpeger den vagthavende meteorolog.