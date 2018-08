Flere personer kørt på hospitalet efter trafikuheld på Djursland

Flere personer er blevet kørt til hospitalet efter et større trafikuheld på Djursland mandag eftermiddag.

Ifølge Østjyllands Politi er der lang kø og trafikanter bedes finde alternative ruter.



Uheldet skete kl. 16.41 på motortrafikvejen ved Rønde i retning mod Grenå.



Tre personbiler og en lastbil med anhænger var involveret, oplyser politiet til eb.dk. Både politi og redningsmandskab er på stedet, hvor oprydningsarbejdet er i gang.

Vejen forventes tidligst at kunne åbne for normal trafik kl. 19, meddeler Vejdirektoratet.

Kl. 18.45 oplyser Østjyllands Politi, at der igen er åbnet for trafik i begge retninger. Trafikken afvikles dog langsomt på grund af et lastvognstog, som delvist spærrer for passage.

Vogntoget skal efter planen fjernes ca. kl. 19.15, hvor der bliver lukket for trafikken igen kortvarigt.