Storebæltsbroen var kortvarigt fredag eftermiddag spærret i retning mod Fyn på grund af et uheld.

Det oplyser Sund & Bælt samt Sydsjællands Politi.

Uheldet gjorde, at der dannede sig en længere kø fra betalingsanlægget og ud på broen, lyder det fra politiet, som hurtigt var på uheldsstedet.

Vagthavende hos Sund & Bælt oplyser kort før kl. 15, at broen er genåbnet, og at køen er i gang med at blive afviklet.