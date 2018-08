Venstre i Ringkøbning-Skjern skal mandag aften finde en afløser for Esben Lunde Larsen (V).

Regeringen vil fordoble kystsikringen på Vestkysten. Ellers er 10.000 ejendomme og værdier for 11 mia. kr. truet af oversvømmelse, vurderer Kystdirektoratet.

Jyllands-Postens fotografer er vidner til både hverdagen og livets store begivenheder. Følg med her og se et nyt danmarksbillede alle hverdage.

Antallet af hjemmefødninge falder, fordi mange tvinges væk fra den lille hjemby for at tage en uddannelse. Spred uddannelserne, lyder det fra Landdistrikternes Fællesråd.

Regeringen vil fordoble kystsikringen på Vestkysten. Ellers er 10.000 ejendomme og værdier for 11 mia. kr. truet af oversvømmelse, vurderer Kystdirektoratet.

Efter flere tilløb er de nationalkonservative partier begyndt at arbejde sammen. Det kan gøre dem til den største magtfaktor i Europa-Parlamentet efter valget i 2019.

For otte år siden blev Mattias Karlsson frosset ud i Riksdagen:

Flere utilfredse kunder har indgået forlig med Bilka i omdiskuteret iPhone-sag. Men Bilka fastholder, at kunderne handlede i ond tro. Finans

De startede som gymnasievenner med en fælles interesse for luksuslir til håndleddene. Nu udvider de til Mellemøsten og vil være i 15-20 nye danske butikker inden jul. Finans

Antallet af hjemmefødninge falder, fordi mange tvinges væk fra den lille hjemby for at tage en uddannelse. Spred uddannelserne, lyder det fra Landdistrikternes Fællesråd.

Fejl på en togskinne i Holsted giver problemer for passagerer.

Et højtryk giver lunt vejr mandag og tirsdag. Anderledes gråt og køligt ser det ud sidst på ugen, spår DMI.

Tirsdag morgen måtte et fly vende tilbage til Københavns Lufthavn efter tekniske problemer.

Tysk undersøgelse viser, at mennesker med en følsom næse oplever større nydelse og får flere orgasmer under sex.

Du er ikke alene i din have. Til gengæld er du heller ikke længere alene om havearbejdet.

En fejl i en taglampe betyder, at der i værste fald kan opstå brand i to Volkswagen-modeller.

Jyllands-Posten anvender cookies til at huske dine indstillinger, statistik og målrette annoncer. Når du fortsætter med at bruge websitet, accepterer du samtidig brugen af cookies. Læs mere om vores brug her