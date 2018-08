Måtte opgive turen til Lissabon: Passagerfly fløj i cirkler over Køge Bugt

Et passagerfly med 121 passagerer om bord fra det portugisiske flyselskab TAP måtte tirsdag morgen opgive at nå sin destination efter at have fløjet i cirkler over Køge Bugt.

»Det er korrekt, at der har været en returnering til Københavns Lufthavn. Det var tilsyneladende en pilot, der mente, at der kunne være noget med hydraulikken. Derfor fløj han tilbage til lufthavnen,« siger Lars Lemche, der er senior kommunikationsrådgiver i Københavns Lufthavn til Ekstra Bladet.

Det lykkedes uden problemer at lande flyet af typen Airbus 320 i Københavns Lufthavn igen.