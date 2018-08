Dugfrisk prognose fra DMI: Sådan bliver vejret den kommende måned

Hvis du både har gummistøvler og sandaler stående klar ved hoveddøren, er du godt dækket ind.

Det omskiftelige - nogle vil sige ustadige - vejr, vi allerede har stiftet bekendtskab med i august, kommer nemlig til at fortsætte. Det fortæller DMI, der har kigget i spåkuglen og sendt en ny månedsprognose på gaden.

Som sommeren går på hæld, venter der mere regn og flere byger, som kan være kraftige og indeholde torden, men der vil også være perioder med lunt og solrigt vejr, lyder det i prognosen.

I den indeværende uge - uge 33 - vil flere fronter med regn og byger komme ind over landet fra vest. Det, venter DMI, vil efterhånden normalisere tørkeindekset, der har været rødglødende i sommerperioden med afbrændingsforbud over hele landet til følge.

Vådeste nat i år: 68,1 mm regn faldet ved Aarhus i nat

»Mellem byger og regnvejr får vi korte perioder med mere solrigt og varmt vejr, og overordnet set ender ugen med temperaturer en del over normalen. Nedbørsmængderne finder deres leje omkring normalen, men der bliver store lokale forskelle fordi meget af regnen falder i bygeform,« skriver DMI i månedsprognosen.

Også i den efterfølgende uge kommer lavtryk med medfølgende regn og vind til at passere Danmark. De har potentiale til at udvikle sig kraftigt med meget regn og kortvarig, kraftig blæst - og atter store lokale forskelle på mængden af nedbør. Sidst i uge 34 kan man imidlertid se frem til et par dage med roligt, solrigt og lunt vejr. Ovenikøbet forventes temperaturen også at lande over normalen.

Det gælder også, når vi når september og dermed årets første efterårsmåned. Ganske vist tyder prognoserne på lavtryk og fronter, som kan være kraftige og give en del nedbør samt blæst i perioder. Men det er ikke slut med det solrige og sommerlige vejr, som ventes at komme til landet, når højtryksrygge skyder ind over landet.

Ekspert: Efteråret bliver grønnere end normalt

Det kan både give lummervarme og tordebyger - og altså temperaturer, som ligger lidt eller noget over normalen. September har de seneste tre år fået 61 mm nedbør og 179 solskinstimer. I samme periode har middeltemperaturen ligget på 14,7 grader. Den gennemsnitlige højeste dagtemperatur er landet på 18,6 grader, og den gennemsnitlige laveste nattemperatur var 10,9 grader.

Jo længere frem i tiden, man kigger i spåkuglen, des mere usikre bliver prognoserne som bekendt. Men DMI har allerede et bud på oktobervejret, som ventes at blive blæsende og regnfuldt - men også ret mildt. November ser indtil videre ud til at byde på normalt efterårsvejr - dog med mere nedbør end normalt for årstiden.