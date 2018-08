DMI: »Lørdag bliver en våd omgang - især i Jylland«

Jyllands-Postens fotografer er vidner til både hverdagen og livets store begivenheder. Følg med her og se et nyt danmarksbillede alle hverdage.

Dansk Folkeparti kræver udlændingestramninger i forhandlingerne om finansloven. Her vil det tage udgangspunkt i det »paradigmeskifte«, som det tidligere har hældt ned ad brættet.

Italien har sat ind med hemmelige agenter, aflytninger og omfattende politiressourcer for at fælde en terrormistænkt 46-årig syrer, som forrige onsdag spadserede ud af Vestre Fængsel og blev Danmarks hovedpine.

Amerikanske VE Corp, der ejer jeans-mærkerne Wrangler og Lee, overvejer at skille sig af denimforretningen. Finans

Vejrudsigten over weekenden tyder på mere vand, og det vil glæde landmændene.

Selv om man i løbet af natten målte vindstød af stormstyrke, slår DMI nu fast, at det ikke var en storm.

DMI's varsel om risiko for kraftig regn og skybrud, der kategoriseres som "voldsomt vejr", er gældende fra lørdag morgen og frem til klokken 19.00 lørdag aften.

Samtidig vil det syd og vest for lavtrykket komme til at blæse op til kuling.

Lavtrykket, der er ledsaget af en del regn- og tordenbyger, bevæger sig i løbet af lørdag ind over landet og ventes lørdag aften at ligge mellem Skåne og Bornholm.

Foruden i Jylland er der også risiko for kraftig regn eller skybrud på Fyn samt den sydlige del af Sjælland og øerne syd for.

Ifølge meteorologen er det en noget køligere og ustabil luft, som over den sydlige Nordsø har udviklet et lavtryk.

Efter en nat med regn- og tordenbyger flere steder i landet, er der ikke udsigt til, at vejret arter sig anderledes lørdag.

Det får du opklaret i denne test, hvor vi tager pulsen på modeller i hele prisspektret: fra 3700 kroner til over 13.000 kroner. Her er tablets til strandsjov og tablets til jobbet – eller til begge dele.

Varmen kan være hård ved bilen, både når du kører og holder stille. Her er, hvad du skal være opmærksom på.

