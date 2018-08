Fakta: Ni år med voldsomt augustvejr siden 1891

Natten til fredag blev der målt vindstød af orkan- og stormstyrke over hele landet. Det er meget usædvanligt for august.

Danmark har siden 1891, da man begyndte at måle, set otte lignende eksempler på kraftigt blæsevejr, der er defineret ved, at vindstødene når op over 21 meter i sekundet.

Ifølge Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) kan blæsevejr først klassificeres som en storm, når der er flere vindstød over 24,5 meter i sekundet.

Et kraftigt blæsevejr skal dække 30 procent af landet, før det kan siges at være nationalt.

Her er et overblik over, hvor mange gange Danmark tidligere har oplevet kraftigt blæsevejr med vindstød over 21 meter i sekundet i august:

10. august 2018: Fredag formiddag var Johanne ovre. DMI kunne klassificere det som et kraftigt nationalt blæsevejr med vindstød helt op til storm- og orkanstyrke.

20. august 1990: Kraftigt regionalt blæsevejr rammer den sydvestlige del af Danmark.

21. august 1980: Kraftigt blæsevejr rammer hele landet fra vest.

23-24. august 1940: Kraftigt blæsevejr rammer hele Danmark fra nordvest og fortsætter over to døgn.

30. august 1923: Kraftigt blæsevejr rammer dele af Danmark. Det fremgår ikke, hvor i landet det rammer.

23. august 1918: Kraftigt blæsevejr rammer regionalt i Nordjylland.

16. august 1907: Kraftigt blæsevejr rammer hele landet fra vest.

17. august 1899: Kraftigt blæsevejr rammer hele landet fra vest.

31. august 1898: Første gang man måler kraftigt blæsevejr i august. Det kraftige blæsevejr rammer hele landet.

Kilder: Danmarks Meteorologiske Institut (DMI)