Stormen Johanne giver aflyste tog

Når stormen Johanne efter forventningerne rammer den vestligste del af landet fredag, bliver det flere steder med vindstød af orkanstyrke.

Det har fået Banedanmark til at aflyse togafgange på en række strækninger i Jylland »af sikkerhedsmæssige årsager«.

Derudover vil der andre steder i det jyske være reduceret drift, oplyser Banedanmark i en pressemeddelelse.

Ændringerne i togtrafikken fredag:

Esbjerg-Struer: Ingen tog fra fredag morgen og frem til kl. 11.00

Ingen tog fra fredag morgen og frem til kl. 11.00 Struer-Thisted: Ingen tog fra fredag morgen og frem til kl. 11.00

Ingen tog fra fredag morgen og frem til kl. 11.00 Langå-Struer: Ingen tog mellem Viborg og Struer fra fredag morgen og til kl. 11.00. Der kører et tog i timen mellem Viborg og Aarhus H

Ingen tog mellem Viborg og Struer fra fredag morgen og til kl. 11.00. Der kører et tog i timen mellem Viborg og Aarhus H Skanderborg-Skjern: Ingen tog mellem Herning og Skjern fra fredag morgen til kl. 11.00. Normal køreplan mellem Herning og Aarhus H.

Ingen tog mellem Herning og Skjern fra fredag morgen til kl. 11.00. Normal køreplan mellem Herning og Aarhus H. Esbjerg-Tønder: Der er timedrift på strækningen fra fredag morgen

Der er timedrift på strækningen fra fredag morgen Aalborg-Frederikshavn: Der er timedrift fredag morgen frem til kl. 08.00, herefter indstilles trafikken til kl. 17.00

Der er timedrift fredag morgen frem til kl. 08.00, herefter indstilles trafikken til kl. 17.00 Vejle-Struer: Ingen tog mellem Struer og Herning fra fredag morgen til kl. 11.00

DMI opjusterer varsel: Stormen Johanne er på vej

Ifølge Banedanmark er Rejseplanen torsdag aften i gang med at blive opdateret. Det burde være muligt for passagererne at orientere sig via Rejseplanen i løbet af aftenen.

Banedanmark oplyser yderligere på sin hjemmeside, at man ikke indsætter togbusser som erstatning for de aflyste tog.

Uvejret forventes sent natten til fredag at ramme Vadehavet med hård vind til hård kuling og vindstød op til stormstyrke.

Herefter bevæger den kraftige vind sig op langs Vestkysten, og befinder man sig på strækningen fra Blåvand til Skagen, vil man en overgang kunne opleve storm med vindstød af orkanstyrke, oplyser DMI.

DMI varsel om storm med vindstød af orkanstyrke. : https://t.co/HsShtHFM2H pic.twitter.com/lVNg9IYWkM— DMI (@dmidk) 9. august 2018

Med stormen Johanne kommer også regn til store dele af landet.

Kraftige regn- og tordenbyger forventes således at bevæge sig op over landet fra den sydlige del af landet. Bygerne kan blive så kraftige, at der kan komme lokale skybrud.

Hele landet bliver ifølge prognoserne ramt af uvejret, men midtjyderne slipper formentlig billigst med blæst og vindstød på 13-20 m/s.