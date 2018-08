Djurslandsmotorvejen var spærret efter brand i lastbil

Rute 15 Djurslandsmotorvejen var torsdag eftermiddag spærret helt i begge retninger mellem motorvejskrydset Aarhus N og frakørsel 19b.

Det oplyser Vejdirektoratet på Twitter.

Rute 15 Djurslandsmotorvejen er i øjeblikket helt spærret i begge retninger ml. MVX Århus N og frakørsel 19b, pga. brand i en lastbil. Forvent kødannelse og forlænget rejsetid. Find alternative ruter. #dktrafikinfo— Vejdirektoratet (@vejdirektoratet) 9. august 2018

Årsagen var en lastbil, der brød i brand på stedet.

»Forvent kødannelse og forlænget rejsetid. Find alternative ruter,« opfordrede Vejdirektoratet.

Kort før klokken 17.00 kunne Vejdirektoratet oplyse, at der var åbnet i et spor i vestgående retning på motorvejen, mens alle spor i østgående retning (mod Djursland) fortsat var helt spærret.

Der blev efterfølgende åbnet op for trafikken i begge retninger.

Situationen resulterede i massiv kø på Djurslandsmotorvejen samt kødannelse på E45 omkring Aarhus N.

Ifølge Østjyllands Politi var det kortvarigt ikke muligt for bilister at køre fra Østjyske- og Nordjyske Motorvej (E45) og direkte over på Djurslandsmotorvejen.

Trafiknyt oplyser på Twitter, at man tidligst forventer, at trafikken glider igen omkring klokken 18.00.