DMI opjusterer varsel: Stormen Johanne er på vej

Skybrud og storm med vindstød af orkanstyrke. Det er, hvad vi flere steder i landet har i vente.

Således har Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) torsdag eftermiddag opjusteret gårsdagens varsel fra betegnelsen »voldsomt vejr« til »farligt vejr«.

Det skyldes, at Stormen Johanne fredag ventes at ramme Vestkysten, mens der andre steder i landet ligeledes vil være kraftige vinde samt tordenbyger og skybryd allerede fra torsdag eftermiddag.

DMI advarer om, at voldsomt vejr er på vej

I løbet af natten til fredag og frem til tidligt fredag aften forventer DMI, at det flere steder på Vestkysten vil blæse 25-27 m/s fra sydvest med vindstød på op mod 33-35 m/s. Sidstnævnte kategoriseres som orkanstyrke.

»Vindstød af orkanstyrke medfører, at tagsten blæser ned, store grene knækker, træer kan vælte og spærre tog- og vejstrækninger,« oplyser DMI på dets hjemmeside.

DMI varsel om storm med vindstød af orkanstyrke. : https://t.co/HsShtHFM2H pic.twitter.com/lVNg9IYWkM— DMI (@dmidk) 9. august 2018

Men det er altså ikke blot i den vestlige del af landet, at vejret tager et pludseligt skifte.

Også i store dele af det øvrige Jylland kan man fra torsdag opleve vindstød af stromstyrke, ligesom der i Syd- og Sønderjylland på Fyn, Sjælland og Lolland-Falster er risiko for kraftig regn og sågar skybrud.

»Risikoen for skybrud er størst i den sydlige del af landet og forventes at være overstået midt på natten. Skybrud er defineret ved, at der falder 15 mm eller mere på 30 minutter,« oplyser vagthavende meteorolog ved DMI Thyge Rasmussen til hjemmesiden.

Varslet om risiko for kraftig regn og skybrud gælder fra torsdag klokken 13.55 og frem til 01.55 natten til fredag.