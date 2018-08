DMI: Den varmeste dag i otte år er en realitet

Først blev den afblæst, men så kom den alligevel. Årets hidtil varmeste dag.

Klokken 17.40 blev der således målt 33,6 grader ved Hammer Odde på Bornholm.

Og det var til stor overraskelse for DMI's vagthavende meteorolog Henning Gisselø.

»På det tidspunkt, hvor der normalt er varmest, mellem 15.00-16.00, lå temperaturen helt nede på 26 grader. Jeg havde derfor ikke forventet, at den efterfølgende ville stige til over 33 grader. Det er meget udsædvanligt,« forklarer han.

At det alligevel var tilfældet, skyldes ifølge meteorologen formentlig en pludselig ændring over "Solskinsøen".

»Det må være skyerne, der pludselig forsvandt, hvorefter temperaturen så steg, fordi solen fik lov til at skinne ned. Det kunne man måske have forudset, men det gjorde vi altså ikke,« lyder det fra Henning Gisselø.

Indtil onsdag lå dette års varmeste temperatur på 33,1 grader, som blev sat den 25. juli.

Udover at have indtaget årets hidtidige varmerekord blev onsdag også den varmeste dag siden 2010. Dengang, den 11. juli, blev der målt hele 34,4 grader ligeledes ved Hammer Odde.

Og natten til onsdag blev en anden rekord sat. Her blev der nemlig ikke målt under 22,9 grader ved Kegnæs på Als, hvilket ifølge TV 2 Vejret betød, at det var den næstvarmeste i dansk vejrhistorie.

Varm onsdag vil alligevel ikke slå varmerekord fra 1975

For at finde Danmarks officielle varmerekord nogensinde skal man tilbage til 1975, hvor termometeret viste hele 36,4 grader.

Om det er slut med varmerekorder for i år, tør DMI's meteorolog dog ikke endegyldigt give sit bud på.

»Den næste uges tid kommer vi ikke op på de samme varmegrader. Men i anden halvdel af august kan vi godt få noget af varmen tilbage. Men om vi kommer helt op på over 33,6 grader, vil jeg ikke afvise, men det ser svært ud,« vurderer Henning Gisselø.