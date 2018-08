DMI advarer om, at voldsomt vejr er på vej

Det danske sommervejr bliver for en stund afløst af mere efterårsagtige tendenser, når regn, rusk og vindstød af stormstyrke fredag rammer dele af landet.

Det oplyser Danmarks Meteorologiske Institut, der onsdag aften har udsendt et varsel om »voldsomt vejr«.

Varslet gælder fra fredag i tidsrummet 06.00-18.00 og omfatter Thy og Mors, Vestjylland, Jammerbugt, Esbjerg, Fanø, Varde, Tønder, Frederikshavn og Hjørring.

Varm onsdag vil alligevel ikke slå varmerekord fra 1975

Her forventes der ifølge instituttet kuling med 14-20 m/s fra vest samt vindstød af stormstyrke med 25-28 m/s.

»Vindstød af stormstyrke medfører, at tagsten blæser ned, store grene knækker, træer kan vælte og spærre tog- og vejstrækninger,« oplyser DMI på dets hjemmeside.

De kraftigste vinde kan enkelte steder vare ved i op til fire timer ad gangen.

»Den kraftige vind skyldes udvikling af et, for årstiden, usædvanligt dybt lavtryk, som dannes på grænsen mellem den meget varme luft over Central- og Østeuropa og den noget køligere luft over Vesteuropa,« oplyser Henning Gisselø, der er vagthavende meteorolog ved DMI, til instituttets hjemmeside.

DMI: Sådan bliver vejret på Skanderborg Festival

Natten til lørdag vil man flere steder få spredte byger eventuelt med torden, hvilket også er tilfældet om dagen lørdag.

Også søndag kommer vi fra morgenstunden til stedvist at få nedbør, mens en opklaring venter i løbet af dagen.