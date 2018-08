8 ud af 11 busser dumpede færdselstjek ved Smukfest

Over to tredjedele af de shuttlebusser, der fragter festivalgæster til og fra Smukfest ved Skanderborg, indkaldes til syn, efter at Sydøstjyllands Politi onsdag eftermiddag har stoppet 11 og foretaget tjek for fejl og mangler.

Det oplyser politikommissær ved Sydøstjyllands Politi Stig Simonsen til Ritzau.

- Det er en generel kontrol af busser, og det er busserne, der kører i pendulfart mellem campingpladser og festivalpladsen.

- Klokken 13.30 havde vi kontrolleret 11 busser, og 8 er indkaldt til syn. Vi gik i gang klokken 10, siger han.

Blandt andet havde fire busser problemer med bremserne, to havde for nedslidte dæk, en var utæt for diesel, og en manglede fuldstændig bremselys.

- Det er ikke optimalt. Vi er til for at se, at færdselssikkerheden er i orden, og når der er fejl på bremserne, er det ikke tilfredsstillende. Det skal ikke ske, siger han.

Busserne må ikke køre, før de er blevet godkendt til syn.

Politiet er klokken 15 fortsat i gang med at teste shuttlebusser.

Ifølge politikommissæren blev der også undersøgt, om der var for mange passagerer i busserne, og også her var der problemer.

Politiet har en dialog med P.P. Busser, der står for bustransporten.

Det er ikke første gang, at der er problemer med bussikkerheden ved Smukfest. Ved sidste års festival havde seks ud af 16 busser fra P.P. Busser, som blev udtaget til kontrol, problemer med bremserne.

Direktør i P.P. Busser Maria Kathina Petersen oplyser, at alle busser har været til syn inden for det seneste år.

- Det skal man, siger hun.

Der er ifølge direktøren omkring 15 busser, som fragter gæster ved festivalen.

Talsmand for Smukfest Poul Martin Bonde bekræftede inden festivalen over for Ritzau, at festivalen efter sidste års bremseproblemer havde gjort det tydeligt over for busfirmaet, at sikkerheden skal være i orden.

Shuttlebusserne kører mellem parkeringspladserne og festival- og campingområderne. Alle, der har billet til festivalen, kan køre gratis med busserne.

Tjekkene resulterer i længere ventetid for festivalgæster.