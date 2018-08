Det er ikke kun årets musikprogram, der byder på mange forskellige genrer. Vejret under festivaldagene bliver en blandet landhandel, fortæller Frank Nielsen, vagthavende meteorolog ved Danmarks Meterologiske Institut (DMI).

Åbningsonsdagen for de helt store musikoplevelser byder på lettere overskyet vejr og omkring 30 grader at lune sig på. Mø kommer måske til at opleve modvind, da der mellem klokken 16 og 21 meldes om en lille risiko for regn og torden. Men tørvejret vender stærkt tilbage, når Bøgescenen bliver Britneys og stemningen bliver Toxic.

Selvom flere festivalgæster måske har fået varmen af Britney Spears eller D-A-D, så byder natten mellem onsdag og torsdag på kølige vinde og temperaturer helt ned til 15 grader.

Torsdag bliver en af de dage, hvor festivalgæsterne må "nøjes" med 25 grader. Risikoen for lokal regn er der stadig, men både Plake, Shawn Mendez og Nephew burde kunne opleves i tørvejr. Inden de musikglade festivalgæster smutter mod scenerne, skal de give teltpløkkerne et ekstra nøk og fastgøre en vandtæt presenning over festivalteltet. For natten til fredag får Skanderborg Festival højst sandsynlig besøg af en hidsig gæst, et lavtryk, der har regn og torden med sig.

Fredag morgen bør festivalgæsterne holde ekstra godt fast i pavillonerne, fordi det, ifølge Frank Nielsen, risikerer at blæse op. Når Shaka Loveless synger numrene "I nat er vi ladt" og "Tomgang" bliver det akkompagneret af kraftige vindstød og måske nogle enkelte byger. Det skulle gerne aftage i løbet af eftermiddagen, hvor vejret skifter og temperaturen falder til 20 grader.

Lidt lokale byger hænger truende over festivallen i løbet af fredag nat og lørdag formiddag. Men op af dagen vil bygerne forsvinde mod andre egne, og vejret blive tørt med temperaturer på 19-20 grader.



Sidste nat på festivallen bliver stille og rolig. Søndag morgen kan festivalgæsterne stå op med en forventning om en solrig søndag, hvor temperaturerne rammer 22-23 grader, og Rasmus Seebach spiller årets sidste koncert på Danmarks smukkeste festival i tørvejr.

