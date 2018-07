Efter ulykke: Rulletrapper på Københavns Hovedbanegård er lukket

DSB lukker alle rulletrapper på Københavns Hovedbanegård. Det sker, efter at Arbejdstilsynet tirsdag har undersøgt fire rulletrapper og fundet fejl og mangler - samt at inspektionsattesterne var udløbet.

Den midlertidige lukning kommer, efter at fire personer i søndags blev kvæstet af en løs metalskinne ved en af rulletrapperne. En finsk pige på ti år var ifølge Ekstra Bladet en af de tilskadekomne.

Det er ikke tilfredsstillende, at rulletrapperne ikke lever op til kravene, fortæller Jørgen Dyrendal Rasmussen, der er chef for DSB Stationsservice.

- Vi har valgt at tage de resterende rulletrapper midlertidigt ud af drift, indtil der er sikkerhed for, at inspektionsattesterne for alle 12 rulletrapper lever op til reglerne, siger han.

DSB har bedt sine underleverandører om at redegøre for årsagen til, at rulletrapperne ikke overholder kravene.

Arbejdstilsynet inspicerede rulletrapperne tirsdag, to dage efter at flere mennesker kom til skade. To blev alvorligt kvæstet, da de kørte på en opadgående rulletrappe ved spor tre og fire.

- Vi kan ikke sige, om der er en sammenhæng. Det, som er sket i dag, er, at Arbejdstilsynet har været forbi og har fundet fejl. Og det har gjort, at vi midlertidigt har stoppet driften, siger Jørgen Dyrendal Rasmussen.

Ulykken skete klokken 13.45 i søndags. Det er uvist, hvorfor metalskinnen var løs og kunne gøre skade på de fire personer.

De tilskadekomne var ifølge Ekstra Bladet den tiårige pige, hendes far, en brite og en 26-årig dansk mand.

Løs metalskinne kvæstede fire personer på hovedbanegård

Den danske mand, som kun identificerede sig som Martin, fortalte til Ekstra Bladet, at pigen og hendes far fik åbne kødsår "helt ind til knoglen" og derfor blev kørt med ambulance til Rigshospitalet. Personen fra Storbritannien blev kørt til Hvidovre Hospital.

DSB beklager dybt over for de rejsende, som kan blive generet af lukningen af rulletrapperne på banegården. I løbet af tirsdag aften eller onsdag formiddag kan de første rulletrapper blive sat i drift igen.

- Rulletrapperne er ikke spærret af. Man kan stadig anvende dem og gå på dem. Men det er selvfølgelig ikke det mest hensigtsmæssige.

- Vi arbejder rigtigt hårdt på at få alle rulletrapper i drift igen hurtigst muligt, siger Jørgen Dyrendal Rasmussen.

DSB pointerer også, at elevatorerne på Hovedbanegården virker.