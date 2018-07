Flere kilometer kø på E45 syd for Aarhus

På motorvej E45 syd for Aarhus er der mandag sket et uheld, hvor to lastbiler har snittet hinanden, og den ene er delvist væltet. Den ligger delvist i nødsporet og i første vognbane.

Vejdirektoratet oplyser dog til TV 2 ØSTJYLLAND, at situationen er under kontrol, selvom den involverer to tunge køretøjer.

»Der er ikke nogen tilskadekomne, så vidt vi er orienteret. Men der er tidligst ryddet op omkring klokken 12. Det tager længere tid, når der er lastvogne, der skal køres væk,« siger Britt Osted Nielsen, der er vagthavende hos Vejdirektoratet, til TV2 ØSTJYLLAND.

Køen er på nuværende tidspunkt omkring fire kilometer lang, men oprydningsarbejdet er i gang og begge spor vil snart være farbare igen.